RTÜK üyeliğine seçim kararı Resmi Gazete’de

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için yapılan seçime dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyeliklerine seçim kararı Resmi Gazete’de yayımladı.

Karara göre, RTÜK’te boşalacak olan ve Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti gruplarına düşen 1'er üyelik için Genel Kurulun 21.05.2025 tarihli 90'ıncı Birleşiminde yapılan seçim sonucunda, AKP grubundan Hasan Davulcu, CHP grubundan Tuncay Keser, İYİ Parti grubundan Ahmet Can Buğday seçildi.