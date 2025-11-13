RTÜK'ün yeni üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulu’nda RTÜK üye seçimi yapıldı. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi uyarınca AK Parti’ye düşen iki üyelik için seçim yapıldı.

24 Ekim tarihinde boşalan üyelik için Orhan Özdemir ve Ali Sarı, 1 Kasım'da boşalan üyelik için de Fatma Çeliker ve Erhan Güven aday gösterildi.

YENİ ÜYELER ORHAN ÖZDEMİR VE FATMA ÇELİKER OLDU

279 milletvekilinin katıldığı oylamada Orhan Özdemir 250, Ali Sarı 6, Fatma Çeliker 252, Erhan Güven 4 oy alırken, 2 de boş oy kullanıldı. Seçimler sonucu RTÜK'ün yeni üyeleri Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker oldu.

KARAR RESMİ GAZETE AÇIKLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM kararı ile RTÜK Üyeliklerinde boşalan ve AK Parti Grubuna düşen üyelikler için Genel Kurulun 12.11.2025 tarihli 16’ncı birleşimde yapılan seçim sonucu Fatma Çeliker ve Orhan Özdemir seçildi.