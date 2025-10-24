Menü Kapat
20°
Gündem
Editor
 | Selahattin Demirel

Türk Telekom Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

RTÜK Başkanlığı görevindeki süresi dolan Ebubekir Şahin Türk Telekom Genel Müdürü oldu. Kurum, gelişmeyi KAP'a yaptığı açıklamayla bildirdi.

Türk Telekom Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Genel Müdür olarak Ebubekir Şahin'in atandığı bilgisini paylaştı.

RTÜK'TEKİ GÖREV SÜRESİ DOLMUŞTU

4 dönemdir Başkanlığı görevini üstlenen Ebubekir Şahin, bu dönem başkanlığa aday olmadı. 23 Ocak 2019 tarihinden bu yana dört kez RTÜK Başkanlığı görevine seçilen Şahin'in görev süresinin sona ermesinin ardından Üst Kurul üyeleri yeni başkanı belirlemek üzere toplandı.

Yapılan toplantı sonucunda RTÜK Başkanlığı'na Kurul üyelerinden Mehmet Daniş, Başkan Vekilliği'ne ise Orhan Karadaş seçildi.

Türk Telekom Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

1974 yılında Rize Çayeli'nde doğdu. İlköğrenimini Rize'de, lise eğitimini Sakarya'da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans yaptı.

Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde Memur, Refah-Yol hükûmetleri zamanında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde Milletvekili Danışmanlığı, 2002 yılı itibarıyla AK Parti'nin ilk döneminde Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Müşavirliği, Başbakanlık Halkla İlişkiler Müşavirliği vazifelerinde bulundu.

Ardından 2011- 2014 yılları arasında Anadolu Ajansı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürüttü.

2014 - 2017 yılları arasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşarı olarak görev yaptı.

6112 sayılı RTÜK Kanunu'nun 35'inci maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulu'nda 16.10.2017 tarihinde yapılan seçim sonucunda AK Parti kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçildi.

Üye olarak bir süre görev yaptıktan sonra 23.01.2019 tarihinde yapılan seçimle Üst Kurul Başkanı olan Şahin, 18.10.2023 tarihinde yeniden seçilerek dördüncü dönem RTÜK Başkanlığı görevini yürüttü.

Evli ve iki çocuk babası olan Ebubekir Şahin, İngilizce bilmektedir.


Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
RTÜK sokak röportajları için düğmeye bastı! Ebubekir Şahin yapılacakları duyurdu: Sonuna kadar kullanacağız
