Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. Başkanlığa Mehmet Daniş seçildi. Başkan Vekilliği'ne ise Orhan Karadaş seçildi.

Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
15:05
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
15:42

’te dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi. Dört dönemdir RTÜK Başkanlığı görevini sürdüren Ebubekir Şahin, bu dönem başkanlığa aday olmadı.

"BAYRAĞI DEVRALIYORUM"

23 Ocak 2019 tarihinden bu yana dört kez RTÜK Başkanlığı görevine seçilen Şahin'in görev süresinin sona ermesinin ardından Üst Kurul üyeleri yeni başkanı belirlemek üzere toplandı. Gerçekleştirilen toplantıda RTÜK Başkanlığı'na Kurul üyelerinden Mehmet Daniş, Başkan Vekilliği'ne ise Orhan Karadaş seçildi.

Yeni Başkan Mehmet Daniş, görevi devraldığı Ebubekir Şahin'e teşekkür ederek, "Ebubekir Şahin'in RTÜK'e kazandırdığı vizyon, çalışma disiplini ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Bizler de bu güçlü mirası daha da ileriye taşımak, ülkemizin medya politikalarına çağın gereklerine uygun biçimde katkı sunmak için var gücümüzle çalışacağız. En önemli görevimiz, Şahin'den devraldığımız bu bayrağı daha da yukarılara taşımaktır. RTÜK'ü toplumun beklentileri doğrultusunda daha güçlü ve daha etkin bir kurum haline getirmek için özveriyle çalışacağız" dedi.

Görevi devreden Şahin, yeni Başkan Mehmet Daniş'i tebrik ederek, "Yeni göreviniz hayırlı olsun. Üst Kurulumuzun vizyonuna ve misyonuna değer katacağınıza yürekten inanıyor ve her birinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

"ÜST KURULUMUZU ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE DAHA GÖRÜNÜR KILMAYI BAŞARDIK"

Şahin, görev süresi boyunca RTÜK'ün aileyi kırmızı çizgi olarak belirleyen, milli ve manevi değerleri merkeze alan bir denetim ve düzenleme anlayışıyla önemli adımlar attığını vurgulayarak, "Ülkemizin kıymetli gençlerini, çocuklarımızı ve ailelerimizi zararlı içeriklere karşı korumak, medya okuryazarlığını güçlendirmek ve engelli bireylerin medya erişimini artırmak için kararlılıkla çalıştık. Başkanlığa ilk seçildiğim günden itibaren Üst Kurulumuzu ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür kılmayı başardık. Bugün geriye dönüp baktığımda bu hedef doğrultusunda önemli mesafeler katettiğimizi görmek beni son derece mutlu ediyor. Bu süreçte birlikte yol aldığım tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri, destekleri ve gayretleri için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

MEHMET DANİŞ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet Daniş, 22., 23. ve 24. dönemde AK Parti Çanakkale Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde de bulunan Daniş, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Milletvekili olduğu dönemde yasama faaliyetleri içerisinde önemli görevler üstlenen Daniş, çok sayıda kanunun hazırlık sürecinde rol aldı. Mehmet Daniş, TBMM tarafından RTÜK üyeliğine seçilmesi ile 27 Temmuz 2021 tarihinde görevine başladı.

ETİKETLER
#ebubekir şahin
#rtük
#başkanlık
#Hukukçular Derneği
#Mehmet Daniş
#Gündem
