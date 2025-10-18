Menü Kapat
 Selahattin Demirel

RTÜK sokak röportajları için düğmeye bastı! Ebubekir Şahin yapılacakları duyurdu: Sonuna kadar kullanacağız

RTÜK, sokak röportajları için düğmeye bastı. Kurumun Başkanı Ebubekir Şahin, kasıtlı biçimde, "her şeyin kötüye gittiği" yönünde algı oluşturmaya çalışan röportajlar hakkında "Benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı önemle hatırlatıyoruz." açıklamasında bulundu.

RTÜK sokak röportajları için düğmeye bastı! Ebubekir Şahin yapılacakları duyurdu: Sonuna kadar kullanacağız
IHA
18.10.2025
18.10.2025
Özellikle YouTube ve sosyal medya üzerinden yayınlanarak adeta gündem oluşturan sokak röportajları hakkında önemli bir gelişme yaşandı. (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) Başkanı Ebubekir Şahin, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"HER ŞEYİN KÖTÜYE GİTTİĞİ ALGI ÇALIŞMALARINDA ARTIŞ TESPİT EDİLDİ"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Şahin "Üst Kurulumuzun İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından yapılan analizler sonucunda; sokak röportajları adı altında bazı yayınların sistematik biçimde ve röportajı yapan kişinin bilinçli yönlendirme çabaları ile ‘her şeyin kötüye gittiği’ yönünde algı oluşturma çalışmalarında son zamanlarda artış olduğu tespit edilmiştir." cümlelerini kullanarak devamında şu ifadelere yer verdi:

"Belirli kesimlerin duygularını istismar eden, halkın umut duygusunu zedeleyen bu yayınlar; medya etiğine, ifade özgürlüğünün sınırlarına ve kamu yararına aykırıdır. Eleştiri elbette demokrasinin vazgeçilmez unsurudur; ancak yapıcı eleştiriler ile toplumun moralini ve geleceğe inancını yok etmeyi amaçlayan sistematik karamsarlık dili aynı şey değildir.

RTÜK sokak röportajları için düğmeye bastı! Ebubekir Şahin yapılacakları duyurdu: Sonuna kadar kullanacağız

RTÜK olarak daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz. Kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha vurguluyor, benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı önemle hatırlatıyoruz."

https://x.com/ebekirsahin/status/1979492971130093971

