TGRT Haber
22°
Editor
Editor
 Banu İriç

RTÜK'ten ceza yağdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan KJ tepki çekmişti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu'yu birbirine benzeten KJ yayınlayan TELE1 kanalı başta olmak üzere çok sayıda kanala ceza kesti.

RTÜK'ten ceza yağdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan KJ tepki çekmişti
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 20:56

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca () 6 yayın kuruluşuna üst sınırdan idari para cezası uygulandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün gerçekleştirdiği toplantıda televizyonların yayın ihlallerini değerlendirdi. Kurum tarafından 6 yayın kuruluşuna üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

RTÜK'ten ceza yağdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan KJ tepki çekmişti

"RTE'NİN NETANYAHU'DAN FARKI NE?" KJ'Sİ SONRASI PARA CEZASI

Üst Kurul toplantısında TELE1 kanalında yayınlanan ‘Türkiye'nin Yönü' isimli programda ‘RTE'nin Netanyahu'dan Farkı Ne?' şeklinde ekrana yansıtılan KJ'nin eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ve iftira niteliğinde ifadeler içerdiği vurgulandı. Bu nedenle TELE1 televizyonuna, yayınların ‘İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.' hükmünün ihlali sebebiyle üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

ALEVİLERİN HAİNİ ÇOKTUR SÖZLERİ İÇİN TELE1'E CEZA

TELE1 Televizyonu'na bir ceza da Alevi vatandaşlara yönelik rencide edici söylemler nedeniyle uygulandı. Söz konusu televizyonda yayınlanan ‘4 Soru 4 Yanıt' programında Merdan Yanardağ'ın ‘Alevilerin haini çoktur' sözlerinin ‘İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmüne aykırı olduğu tespit edildi. Bu nedenle TELE1 Televizyonu'na üst sınırdan idari para cezası verildi.

RTÜK'ten ceza yağdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan KJ tepki çekmişti

SÖZCÜ TV'YE ÜST SINIRDAN PARA CEZASI

Sözcü Televizyonu'nda yayınlanan ‘Sözün Aslı' programında CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ile CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un, Gürsel Tekin'in mahkemece İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasını ve emniyet güçlerinin CHP il binası önünde güvenlik önlemi almasını darbe girişimi olarak nitelendirmesi de ele alındı. Söz konusu yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mevcut hükümetin de darbe girişimi iddialarının müsebbibi olarak gösterildiği tespit edildi. Bu gerekçelerle 'ye ‘İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.' hükmünü ihlalden üst sınırdan idari para cezası uygulanması kararı alındı.
'de yayınlanan ‘Açıkça' adlı programda Murat Kubilay'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadelerin de kurum ve kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı olduğu tespit edildi. Bu nedenle Halk TV'ye ‘İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlalden üst sınırdan para cezası verildi.

MELTEM TV'YE CEZA


Meltem TV'de yayınlanan ‘Eylül Han İle Gündem Özel' programında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı üzerinden dile getirdiği iddiaların gerçekliği ispat edilmiş gibi kesin bir dille ve taraflı bir şekilde izleyici ile paylaşılması da Üst Kurul toplantısında ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından da yalanlanan bu iddiaları ekranına taşıyan Meltem TV'ye ‘Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz 'hükmünün ihlali sebebiyle üst sınırdan idari para cezası uygulandı.
Üst Kurul ‘İçel Gündemi' isimli programda İzmir'de yaşanan saldırıyla ilgili yayın yasağına uyulmaması gerekçesiyle SUN TV'ye de ‘Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz' hükmünün ihlali sebebiyle üst sınırdan idari para cezası verdi.

