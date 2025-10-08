Menü Kapat
 Ümit Buget

RTÜK Başkanı Şahin: 'Yüzde 95'in üzerinde bir denetimimiz var'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Hızla dijitalleşen iletişim çağında editöryel sorumluluğunun yerine getirilmesi ve içerik yönetimi yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Rahatlıkla şunu söyleyebilirim; yüzde 95'in üzerinde bir denetimimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin: 'Yüzde 95'in üzerinde bir denetimimiz var'
08.10.2025
08.10.2025
saat ikonu 14:16

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu () Başkanı Ebubekir Şahin, "Hızlı dijitalleşen iletişim çağında kendi alanımızla ilgili editöryel sorumluluğunun yerine getirilmesi ve içerik yönetimi yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Rahatlıkla şunu söyleyebilirim; yüzde 95'in üzerinde bir denetimimiz var" dedi.

Ankara Bilim Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in katıldığı ‘Dijital İletişim Dünyası' başlıklı açılış dersi ile başladı. Programa öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katılım sağladı. Açılış konuşmalarının ardından mini bir konser sunularak, gün özelinde hazırlanan video seyredildi.

RTÜK Başkanı Şahin: 'Yüzde 95'in üzerinde bir denetimimiz var'

'FAYDASINI DA ZARARINI DA GÖRMEKTEYİZ'

Son zamanlarda her şeyin dijitalleştiğine değinen Şahin, "Elimizdeki telefonlarımızdan, bindiğimiz araçlardan, evdeki elektronik eşyalarımızdan, düşünce biçimimizden ve hayat tarzımızın her tarafında dijital iletişim var. Bu dijitalleşme iletişim alanında da çok hızlı bir şekilde varlığını göstermekte ve iletişim alanındaki dijitalleşme ise tüm bahsetmiş olduğum hayatımızın her alanındaki dijitalleşmeden çok daha hızlı gelişim göstermekte. Bunun tabii ki faydalarını insanlığa karşı, toplumlara karşı ve bizlere karşı faydalarını göreceğiz ve görüyoruz. Bir taraftan da her güzel şeyin fazlası nasıl zararsa zararını da görmekteyiz ve görmeye devam edeceğiz. Bizler 1990'larda iletişim araçlarını kullanırken bir daktilo, bir radyo, bir imkan varsa bir televizyon, matbaamız varsa bir okulda muazzam bir üniversiteydiniz. Biz de bu dönemden geçtik. Fakat sonrasında burada öğrendiklerimizin ve burada gördüklerimizin adaptasyonun ne kadar hızlı olduğunu da gördük" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin: 'Yüzde 95'in üzerinde bir denetimimiz var'

'YENİ DÖNEMDEKİ EKSİK İÇERİK DENETİMİ'

Geçmişte görüntülerin yayına verilmeden önce önemli bir süzgeçten, editörlerden geçtiğini belirten Şahin, "Günümüzde oturduğu yerden çektiği videoları, ses kayıtlarını veyahut da yazdıklarını çok hızlı bir şekilde paylaşarak platformlar üzerinden dünyanın her tarafına ulaşılabilen gazeteciler var. Kişisel gazeteciler. Burada eksik ne? Editöryel sorumluluk ve tabii ki bunun yanında da içerik denetimi. İşte biz de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak hızla dijitalleşen bu iletişim çağında kendi alanımızla ilgili editöryel sorumluluğun yerine getirilmesi ve içerik yönetimi yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yapmak kolay değil. Radyolarda, televizyonlarda, geleneksel yayın yapan mecralarda bunu yapabilirsiniz. Rahatlıkla şunu söyleyebilirim; yüzde 95'in üzerinde bir denetimimiz var. Sizin karşınıza gelen denetimsiz alandan çıkmış olan birtakım içerikler belki çok fazla gündeme getirilmekte ama bunlar sadece denetim alanından kaçan çok ufak, birtakım sizin karşınıza gelebilecek kadar cüretkar görüntüler. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sorunsuzca devam etmektedir" diye konuştu.

Tören sonunda RTÜK Başkanı Şahin, öğretim üyeleri ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

#rtük
#Dijital İletişim
#İçerik Denetimi
#Editöryel Sorumluluk
#Medya Denetimi
#Medya
