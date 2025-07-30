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 | Özge Sönmez

Rusya 8.8'lik depremle sarsıldı! Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye için risk var mı?

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası’nda 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan büyük depremin ardından uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Türkiye ve Japonya'da meydana gelen depremleri karşılaştırdı.

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KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 11:10

Rusya'nın doğusundaki Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde oldu. Depremin ardından ABD ve 'da alarmı verildi. Tsunaminin ilk dalgaları Rusya'da Severo-Kurilsk kentini vurdu. Korkunç depremin ardından uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin Pasifik plakası ile Avrasya plakası arasındaki ana sınır hattında gerçekleştiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya 8.8'lik depremle sarsıldı! Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye için risk var mı?

"BÜYÜK PLAKA SINIRI DEPREMLERİNDEN BİRİ"

Üşümezsoy, deprem hattının Alaska’dan başlayıp Kamçatka üzerinden Japonya’ya kadar uzandığını belirterek şunları söyledi:

“Pasifik Okyanusu’nun kuzeyinde, Alaska ve Kamçatka’dan Japonya’ya doğru giden bir fay hattı var. Bu hat boyunca okyanus kabuğu, kuzey kutbunun altına doğru dalıyor. Japonya’da 2011’de Fukuşima felaketini yaratan 9 büyüklüğündeki deprem de bu sistemin parçasıydı. Kamçatka’daki bu deprem de benzer şekilde büyük plaka sınırı depremlerinden biri.”

Rusya 8.8'lik depremle sarsıldı! Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye için risk var mı?

PLAKA SÜREKLİ HAREKET EDİYOR

Üşümezsoy, Hawaii Adaları’ndaki volkanların da bu plaka hareketleriyle ilişkili olduğunu ifade etti:
“Pasifik plakası, alttaki sıcak nokta üzerinde hareket ettikçe volkanlar kuzeye doğru kayıyor. Hawaii’den Alaska’ya kadar uzanan bu zincir, plakanın sürekli hareket ettiğini gösteriyor. Bu hareket, zamanla büyük depremlere ve tsunamilere yol açabiliyor.”

Rusya 8.8'lik depremle sarsıldı! Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye için risk var mı?

TSUNAMİ RİSKİ UYARISI

Depremin yaklaşık 19 kilometre derinlikte meydana geldiğini ve geniş bir yüzeyde kırılma yarattığını belirten Üşümezsoy, tsunami ihtimaline de dikkat çekti:

“Bu büyüklükteki depremlerde yer kabuğu suları yukarı doğru kaldırıyor, ardından çekim başlayınca tsunami oluşuyor. Kamçatka hattında oluşan dalgalar, Alaska, Kanada’nın batı kıyıları, Vancouver Adası ve Hawaii gibi bölgelere ulaşabilir.”

Rusya 8.8'lik depremle sarsıldı! Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye için risk var mı?

TÜRKİYE İÇİN RİSK VAR MI?

Üşümezsoy, Japonya ve Türkiye’deki depremlerin farkına da değindi:

“Japonya’daki büyük depremler genelde 500-1000 kilometre açıkta meydana gelir. Türkiye’de ise fay hatları şehirlerin altından geçiyor. Bu nedenle bizdeki depremler doğrudan yerleşim alanlarını vuruyor. Marmara’da Gemlik, İznik ve Bursa gibi bölgeler için dile getirilen bazı deprem senaryoları ise bilimsel olarak doğru değil.”

Kamçatka’daki 8.8 büyüklüğündeki deprem, Pasifik’te Alaska’dan Japonya’ya uzanan dev fay hattının bir parçası. Tsunami riski yüksek, ancak Türkiye’de Marmara için dillendirilen bazı risk senaryoları gerçekçi değil.

Rusya 8.8'lik depremle sarsıldı! Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye için risk var mı?
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ETİKETLER
#japonya
#kamçatka
#tsunami
#Deprem
#Pasifik Plakası
#Avrasya Plakası
#Gündem
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