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 | Merve Yaz

Rusya Karadeniz'de Türk gemisini mi vurdu? O iddialara açıklama geldi

Karadeniz'de bir kuru yük gemisine gerçekleştirilen saldırının ardından basına ve sosyal medyaya yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

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Rusya Karadeniz'de Türk gemisini mi vurdu? O iddialara açıklama geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 13:44

Kamuoyunu yanıltıcı ve manipülasyona neden olan bilgi kirliliği tek tek yalanlanmaya devam ediyor. Son olarak Karadeniz'de bir kuru yük gemisine gerçekleştirilen saldırının ardından basına ve sosyal medyaya yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

ARKA PLAN VE İDDİALAR

Yabancı dilde paylaşım yapan bazı X kullanıcıları (eski adıyla Twitter) 12 Mart tarihinde Ukrayna'dan Afrika'ya tahıl taşıyan bir Türk kargo gemisinin Rusya tarafından hipersonik füzeyle vurulduğunu öne sürdü. Dolaşıma sokulan paylaşımlarda gemideki 4 mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu iddia Türkiye'de de çok sayıda X kullanıcısı tarafından benzer ifadelere yer verilerek yeniden servis edildi.

Bir X kullanıcısı hedef alınan kargo gemisinin adını MJ PINAR olarak açıkladı ve kaptan köşkünün alt kısmında meydana gelen hasara ait bir fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı.

ARKA PLAN ARAŞTIRILDI

Anadolu Ajansı Teyit Hattı, iddiaların arka planını araştırdı. Çeşitli gemi takip uygulamalarına "MJ PINAR" ismi taratıldığında Barbados bandıralı geminin Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından verilen kimlik numarasının "9406051" olduğu belirlendi.

Uygulamalarda paylaşılan künyede 2009 üretimi olan ve geçmişte çeşitli isimlerle denize açılan (Seastar, Clipper) bu geminin 178 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğinde olduğu bilgisi yer aldı.

Açık kaynaklarda sürdürülen inceleme sonucu geminin Yunanistan merkezli"Pınar Ship Trade Corporation" bünyesinde yer aldığı, Logan Ship Management Corporation tarafından işletildiği tespit edildi.

Logan Ship Management Corporation'un resmi internet sitesinde yapılan incelemede, MJ PINAR gemisine ait çeşitli fotoğrafların yer aldığı görüldü.

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