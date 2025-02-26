Masada nükleer silah var! Rusya ve ABD İstanbul'da bir araya geliyor

Rusya ve ABD’li yetkililer yarın İstanbul’da bir araya gelecek. Her iki ülkenin temsilcilerinin İstanbul’da toplantı yapacağını, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu. Donald Trump sonrasında Rusya-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceğinin belli olacağı görüşmede, Nükleer silah yatırımlarının iptal edilmesi konusu da gündemde olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili’yi Ankara’da ağırladı. Yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fidan; ABD ve Rusya heyetlerinin yarın İstanbul’da bir araya geleceğini açıkladı.

MASADA NÜKLEER SİLAH VAR!

ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump; geçtiğimiz hafta oval ofiste gazetecilerle bir araya gelerek çarpıcı açıklamalar gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump; ‘Yeni nükleer silah yapmamız için hiçbir neden yok.

Zaten elimizde çok sayıda olan nükleer silahlarla dünyayı 100 kez yok edebiliriz. Ama biz halen yeni silahlar üretiyoruz aynı şekilde Ruslar da üretiyor. Ülkeler olarak daha faydalı daha üretken olabileceğimiz konulara bu paraları harcamamız gerekir.

Rusya ile muhakkak bu konuyu görüşeceğim.’ Dedi.

“ASKERİ BÜTÇELERİMİZİ YARIYA İNDİRELİM!”

İstanbul’da bir araya gelecek olan Rusya ve ABD’li temsilcilerin görüşmesi, yeni düzenin nasıl şekil alacağını da belirleyecek. Temsilcilerin görüşmesinin ardından liderler arasında da bir görüşme yapılacak.

Rusya’ya ‘Askeri bütçelerimizi yarıya indirelim ve bu harcamaların yerine geleceğe dair faydalı harcamalar yapalım’ diyen Trump’ın bu talepleri İstanbul’da da ABD temsilcileri tarafından dile getirilecek.

“ABD İLE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ!”

Rusya-ABD ilişkilerinin nasıl şekil alacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Donald Trump birlikte hareket etmek için çağrılar yaparken aynı talep Rus lider Putin’den de geldi. Rusya’da bulunan nadir elementleri birlikte çıkarabiliriz diyen Putin şöyle devam etti:

‘ABD ve Rus iş adamları Rusya’da her iki taraf için yararlı olacak nadir element ve metaller konusunda temaslar yürütmeye başladı bile.

İlişkilerimizin normalleşmesiyle ABD yönetimi ve bu ülkenin şirketlerini birlikte çalışmaya davet edebiliriz. Rusya’nın Kafkaslar, kuzeyde Murmank, doğuda İrkitsk ve Yakut bölgeleri nadir element deposu. Bunları Amerikalılar dahil yabancı ülkelerle birlikte çıkartıp işleyebiliriz.’ Dedi.