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Rusya'daki 8.8 büyüklüğündeki depremi sonrası uzmanlardan Türkiye uyarısı!

73 yılın ardından dünyada bugün dehşete düşüren bir deprem meydana geldi. Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıkları 8.8'le sallandı. Tsunami alarmı verildi, Japonya dahil birçok ülkede alarm verildi. Peki, Türkiye'de bu kadar büyük bir deprem olur mu? Bölgenin dünyanın bilinen en büyük depremlerinin meydana geldiği bir kuşak olduğunu ve Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu soruya en net yanıtı verdi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 10:08

Rusya'nın Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'ın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 20.7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, , Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik uyarısı yapıldı.

Rusya'daki 8.8 büyüklüğündeki depremi sonrası uzmanlardan Türkiye uyarısı!

Depremin ardından Rusya ve Japonya’nın pasifik kıyıları ile Pasifik Adaları’nda dalga boyunun 3 metreyi bulabileceği belirtildi.

Uzmanlar, dünyayı şoke eden bu şiddetli depremi değerlendirdi. Bölgenin dünyanın bilinen en büyük depremlerinin meydana geldiği bir kuşak olduğunu ve Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırıldığını ifade eden Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Birkaç yıldır 8'in üzerinde deprem olmuyordu dünyada. Ortalama yılda 1 defa olurdu. Bu açık kapanmış oldu" dedi.

Rusya'daki 8.8 büyüklüğündeki depremi sonrası uzmanlardan Türkiye uyarısı!

Bu büyük depremlerin Pasifik Okyanusu tabanının diğer kıtaların altına dalmasıyla meydana geldiğini ifade eden Tüysüz, 7'nin üzerinde artçıların devam ettiğine dikkat çekerek uzunca bir süre de devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Rusya'daki 8.8 büyüklüğündeki depremi sonrası uzmanlardan Türkiye uyarısı!

Tüysüz, şu değerlendirmelerde bulundu: "Tsunami olması da doğal. Aşağı yukarı 20 kilometre derinlikteki bir fayın kırılmasıyla meydana geldi deprem. Okyanus tabanını hareket ettiren bu tarz depremler tsunamiye neden olur.

Japonya depremi 9.1'di. Ama depremin sığda olması nedeniyle tsunami dalgalarının büyük olması mümkün. Japonya'dakine benzer görüntülerin oluşması mümkündür."

Rusya'daki 8.8 büyüklüğündeki depremi sonrası uzmanlardan Türkiye uyarısı!

Yıldız Teknik Ünivertesi'nden Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "Bu büyüklükteki bir deprem Türkiye'de meydana gelmez ama Kamçatka bölgesi buna çok da yabancı değil" dedi.

ARTÇILAR NE KADAR SÜRECEK?

Depremin mekanizmasının henüz bilinmediğini ve bu nedenle oluşacak dalgaların boyutuna ilişkin net bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirten Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:
"Ancak binlerce kilometre uzağa ulaşabilecek dalgalardan bahsediyoruz. ABD kıyılarına da ulaşabilir.
Ana şok çok büyük olduğu için artçıları da büyük olacaktır. 7.7'ye varan artçılar meydana gelebilir. Şu an da o tür artçılar meydana geliyor. Artçılar haftalar hatta yıl boyunca devam edebilir."

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ETİKETLER
#japonya
#kamçatka
#Pasifik Okyanusu
#tsunami
#artçı depremler
#Deprem
#Kamçatka Yarımadası
#Pasifik Ateş Çemberi
#Gündem
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