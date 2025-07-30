Rusya'daki 8.8 büyüklüğündeki depremi sonrası uzmanlardan Türkiye uyarısı!

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'ın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 20.7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin ardından Rusya ve Japonya’nın pasifik kıyıları ile Pasifik Adaları’nda dalga boyunun 3 metreyi bulabileceği belirtildi.

Uzmanlar, dünyayı şoke eden bu şiddetli depremi değerlendirdi. Bölgenin dünyanın bilinen en büyük depremlerinin meydana geldiği bir kuşak olduğunu ve Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırıldığını ifade eden Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Birkaç yıldır 8'in üzerinde deprem olmuyordu dünyada. Ortalama yılda 1 defa olurdu. Bu açık kapanmış oldu" dedi.

Bu büyük depremlerin Pasifik Okyanusu tabanının diğer kıtaların altına dalmasıyla meydana geldiğini ifade eden Tüysüz, 7'nin üzerinde artçıların devam ettiğine dikkat çekerek uzunca bir süre de devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Tüysüz, şu değerlendirmelerde bulundu: "Tsunami olması da doğal. Aşağı yukarı 20 kilometre derinlikteki bir fayın kırılmasıyla meydana geldi deprem. Okyanus tabanını hareket ettiren bu tarz depremler tsunamiye neden olur.

Japonya depremi 9.1'di. Ama depremin sığda olması nedeniyle tsunami dalgalarının büyük olması mümkün. Japonya'dakine benzer görüntülerin oluşması mümkündür."

Yıldız Teknik Ünivertesi'nden Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "Bu büyüklükteki bir deprem Türkiye'de meydana gelmez ama Kamçatka bölgesi buna çok da yabancı değil" dedi.

ARTÇILAR NE KADAR SÜRECEK?

Depremin mekanizmasının henüz bilinmediğini ve bu nedenle oluşacak dalgaların boyutuna ilişkin net bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirten Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak binlerce kilometre uzağa ulaşabilecek dalgalardan bahsediyoruz. ABD kıyılarına da ulaşabilir.

Ana şok çok büyük olduğu için artçıları da büyük olacaktır. 7.7'ye varan artçılar meydana gelebilir. Şu an da o tür artçılar meydana geliyor. Artçılar haftalar hatta yıl boyunca devam edebilir."