Rusya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması! Kremlin Sözcüsü Peskov'dan dikkat çeken cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından başlayan protestolar sonrası Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, protestoların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin'in görüşmesine engel olup olmayacağıyla ilgili soruya cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra bir açıklama da Rusya’dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında, Rusya lideri Vladimir Putin'in olası Türkiye ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

RUSYA DAVETİ MİNNETLE KABUL ETTİ

Peskov, Putin’in Türkiye'ye yapılacak ziyaretiyle ilgili bir soruya, "Hâlâ geçerli olan bir davet var ve Rusya Devlet Başkanı bu daveti minnetle kabul etti. Ancak ziyaret tarihleri üzerinde diplomatik kanallar aracılığıyla henüz mutabakata varılmadı" dedi. Ziyaretin tarihi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Peskov, önümüzdeki dönemde bu konuda daha fazla bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

Rus yetkili, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararının ardından başlayan protesto gösterilerinin, olası Putin-Erdoğan telefon görüşmesi için bir gerekçe olup olmadığıyla ilgili soruya da cevap verdi.

RUSYA'DAN EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

Peskov, "Hayır, bu telefon görüşmesi için bir gerekçe olamaz ve olmayacak da. Bu Türkiye'nin egemenlik meselesi. Biz her zaman, nasıl yaşayacağımızın söylenmesinden hoşlanmadığımızı ve başkalarının iç meselelerine de asla karışmadığımızı dile getirdik."