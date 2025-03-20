Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken sözler! CHP her şeyden haberdardı: Önceden bunu da tasarladık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltıyla ilgili iki ayrı soruşturmanın detaylarını paylaştı. İmamoğlu ve şüpheliler, birinci soruşturmada, "PKK ile ortak hareket etme" "PKK üyelerini işe yerleştirme"; "terör örgütüne yardım" ikinci soruşturmada ise suç örgütüne üye olmak, yolsuzluk ve rüşvet almakla suçlanıyor. Operasyon kapsamında 87 kişi gözaltına alınırken ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarından daha önce haberdar olduklarını söyledi.

"ÖNCEDEN BUNU DA TASARLADIK ZATEN"

Tanrıkulu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li olmayan ama bu düzenden rahatsız olan herkese (23 Mart) Pazar günü 81 ilde oy kullanılacak yerlerde, ilçe merkezlerinin önünde bir selam verin geçin kardeşim. Bunun gibi bir sivil itaatsizlik ve demokratik eylem biçimi olamaz. Önceden bunu da tasarladık zaten. Bu amaçla yapıyoruz ön seçimi aynı zamanda. Adayımızı o nedenle, daha seçim süreci belli olmadan ortaya çıkarıyoruz. Üyelerimizin, seçmenlerimizin ve gerçek muhaliflerin desteğini almak için..."