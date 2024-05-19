Rusya'dan Harkov’a bir saldırı daha: 5 ölü
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 May 2024 16:01 - Güncelleme : 19 May 2024 16:02
Rus ordusunun Ukrayna’nın Harkov kentindeki bir dinlenme tesisine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 8’i çocuk 16 kişi de yaralandı.
Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya, Harkov kentinin olduğu kuzeydoğu bölgesine hava saldırısı düzenledi. Harkov kentine bugün düzenlenen hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 8’i çocuk 16 kişi de yaralandı.
15 DAKİKA ARAYLA 2 PATLAMA
Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov, 15 dakika arayla 2 patlamanın gerçekleştiğini belirtirken, yaralanan 8 kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Sinegubov açıklamasında, “İşgalciler yerel halkın dinlendiği alana saldırdı” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı