Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Rusya'dan Harkov’a bir saldırı daha: 5 ölü

Rusya'dan Harkov’a bir saldırı daha: 5 ölü

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 May 2024 16:01 - Güncelleme : 19 May 2024 16:02
Rusya&#039;dan Harkov’a bir saldırı daha: 5 ölü

Rus ordusunun Ukrayna’nın Harkov kentindeki bir dinlenme tesisine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 8’i çocuk 16 kişi de yaralandı.

Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya, Harkov kentinin olduğu kuzeydoğu bölgesine hava saldırısı düzenledi. Harkov kentine bugün düzenlenen hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 8’i çocuk 16 kişi de yaralandı.

Rusya'dan Harkov’a bir saldırı daha: 5 ölü - 1. Resim

15 DAKİKA ARAYLA 2 PATLAMA

Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov, 15 dakika arayla 2 patlamanın gerçekleştiğini belirtirken, yaralanan 8 kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Sinegubov açıklamasında, “İşgalciler yerel halkın dinlendiği alana saldırdı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...