S-400'ler İncirlik'e mi gönderildi? MSB'den Yunan basınının iddiasına cevap

26 Eylül 2024 11:58 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 12:00

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “F-35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S-400’lerin İncirlik’te ABD kontrolünde bulundurulacağına” iddialarına cevap verildi. Açıklamada, "S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır" denildi.

Dünyada üç tane var, biri KAAN'da! İşte yerli ve milli savaş uçağımızın F-35'te bile olmayan özelliği

Dünyada üç tane var, biri KAAN'da! İşte yerli ve milli savaş uçağımızın F-35'te bile olmayan özelliği

Yunan Kathimerini Gazetesi'nden yer alan haberde; ABD’li yetkililer S-400​ hava savunma sistemiyle ilgili olarak Türkiye’ye yeni bir teklifte bulunduğu, Türkiye’ye F-35​ savaş uçağı satışının önündeki engeli kaldırmak için Rus füze sistemi S-400'lerin ‘yumuşak’ bir şekilde devre dışı bırakılmasını önerdiği iddia edilmişti. Haberde; S-400'lerin İncirlik'e sevk edileceği de öne sürülmüştü. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından bu iddialara yönelik bir açıklama yapıldı.

"F-35 VE S-400'LER TUTUMUNDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK!"

"F-35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S-400’lerin İncirlik’te ABD​ kontrolünde bulundurulacağına” ilişkin iddiaları yalanlayan MSB kaynakları, “Bu konuda üçüncü ülkeler tarafından yapılan algı oluşturma amaçlı haberlere itibar etmemek, ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. Şuan için S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"ÖRTÜLÜ-ÖRTÜSÜZ TÜM KISITLAMALARIN KALDIRILMALI"

Müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ettiklerinin altını çizen MSB kaynakları, "Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

LÜBNAN’DAN TAHLİYE HAZIRLIĞI

Bakanlık kaynakları, İsrail’in saldırılar düzenlediği Lübnan’a yardımların devam edip etmeyeceği ve TSK’nın tahliye operasyonu yapıp yapmayacağına dair sorular üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

“TSK, Lübnan’dan vatandaşlarımızın veya yabancı ülke vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesi maksadıyla kendisine tevdi edilecek görevleri yerine getirecek imkân ve kabiliyetlere sahiptir ve daha önce birçok tahliye harekâtını başarıyla icra etmiştir. Hali hazırda Lübnan’da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Olası bir tahliye harekâtı kapsamında da ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır. Yardımlar da diğer kurumlarla koordineli şekilde Lübnan’ın talepleri doğrultusunda ve güvenlik şartlarına göre devam edecektir.”