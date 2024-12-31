Saadet Partisi'nden eşlere çiçek sürprizi! Aile değerlerine vurgu yaptılar

31 Aralık 2024 10:21 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 10:39

Saadet Partisi üyelerinden eşlerine duygusal bir jest geldi. Aile değerlerine dikkat çekme isteyen Saadet Partisi üyeleri, eşlerine çiçek hediye ederek aile değerlerine verdikleri önemi somut bir şekilde göstermek istediler.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın öncülüğünde düzenlenen kampanyada; üyeler için eşlerine duydukları sevgi ve saygıyı ifade etmeye yönelik özel bir fırsat sundu. Etkinliğin ana hedefi ise çiçeklerin taşıdığı anlamlı mesajlarla aile huzurunu ve mutluluğunu artırma...

AİLEYE VERİLEN ÖNEM GÖSTERİLMEK İSTENDİ

Katılımcılar, bu jestin aile içindeki bağları güçlendirdiğini vurgulayarak, Saadet Partisi’nin aile kurumuna verdiği önemi göstermek istedi. Kayseri'de parti üyeleri, eşlerine çiçeklerle sevgilerini ifade ederek, bu güçlü bağların toplumsal huzur ve refaha katkısının önemine dikkat çektiler.

Bu anlamlı organizasyonun, yalnızca Saadet Partisi’nin değil, tüm toplumun sağlıklı ve sağlam aile yapıları oluşturma yolunda atacağı adımlara ilham kaynağı olduğu ifade edildi.