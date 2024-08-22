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Sabah saatlerinde Balıkesir'de deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
22 Ağustos 2024 07:03 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 07:04
Sabah saatlerinde Balıkesir&#039;de deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı

Balıkesir'de sabah saatlerinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, sabah saat 06.52 sularında Balıkesir'de 3,3 büyüklüğünde deprem oldu. 

Merkez üssü Dursunbey ilçesi olan depremin derinliği ise 4.4 kilometre olarak kaydedildi.

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Kaynak: TGRT Haber
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