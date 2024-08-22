Sabah saatlerinde Balıkesir'de deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı

22 Ağustos 2024 07:03 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 07:04

Adıyaman'da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Adıyaman'da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Suriye sınırında deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Suriye sınırında deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Son dakika | Deprem bölgesi beşik gibi! Kahramanmaraş'ın ardından Adana da sallandı

Son dakika | Deprem bölgesi beşik gibi! Kahramanmaraş'ın ardından Adana da sallandı

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, sabah saat 06.52 sularında Balıkesir'de 3,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Merkez üssü Dursunbey ilçesi olan depremin derinliği ise 4.4 kilometre olarak kaydedildi.

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