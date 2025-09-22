Sabah söndürüldü akşam yeniden başladı! Diyarbakır'da orman yangını

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah kontrol altına alınmasının ardından tekrar çıkan orman yangına müdahale ediliyor.

Silvan kırsalındaki Eskiocak köyü mevkisinde dün başlayan örtü ve orman yangını, sabah kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Akşam saatlerinde ise henüz bilinmeyen bir nedenle tekrar yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit ve ekibi, jandarma, itfaiye ekipleri ve helikopter yönlendirildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.