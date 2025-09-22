Diyarbakır'da orman yangını söndürüldü!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahalenin ardından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken başlayan örtü yangını, ormanlık alana sıçrayarak büyüdü.

Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, belediye ve DÜAK ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede 155 personel ve yaklaşık 43 araç ve 2 helikopterin söndürme çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Silvan Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit de yangının çıktığı bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.