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 | Yusuf Özgür Bülbül

Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'e yurt dışı çıkış yasağı!

Son dakika haberi: Medyaya yönelik Gezi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteciler Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'e yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Söz konusu gelişme Medya Kritik programında da masaya yatırıldı...

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 00:02
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 00:21

Son dakika haberine göre, 2013 yılında Halk TV'nin Genel Müdürü olan gazeteci Şaban Sevinç ile yine aynı dönem Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Hakan Aygün'ün pasaportlarına 'tahdit' kararı konuldu. Öte yandan başka gazetecilerin de pasaportuna tahdit konulduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı soruşturması kapsamında medyaya yönelik de adımlar atmıştı. Savcılık, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) bazı yayınların kayıtlarını talep etti. Savcılık, 3 Şubat tarihinde RTÜK'e gönderdiği yazıda, "Gezi Parkı olaylarını yasal gösteren" medya kuruluşlarının yayınlarının tespit edilerek kayıtlarının savcılığa iletilmesini istemişti.

KÜÇÜK: YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında, “Şaban Sevinç ve Hakan Aygün’e yurt dışı çıkış yasağı getirildi." dedi. Küçük, "Yarın sabah ya da cuma sabahına operasyonla uyanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Gezi eylemleri sırasında Şaban Sevinç Halk TV Genel Müdürü, Hakan Aygün ise Halk TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görev alıyordu.

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Sıkça Sorulan Sorular

GEZİ OLAYI NEDİR?
Gezi Parkı olayları 28 Mayıs 2013 tarihinde, ilk olarak İstanbul'daki Taksim Gezi Parkında başlayan ve büyüyen bir olaydır.
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