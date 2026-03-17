Sabit radar noktaları belli oldu! Hız yapanlara ceza yağacak: Bayramda yola çıkacaklar dikkat

Bayram tatili öncesi yola çıkmaya hazırlanan binlerce sürücüyü ilgilendiren kritik uyarılar gelmeye devam ediyor. Hız limitlerini aşarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere yönelik radar uygulamaları da bayram boyunca devam edecek. Bu kapsamda Türkiye genelinde sabit radarların olduğu noktalar belli oldu.

KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 09:33

Okulların ara tatile girmesi ve bayram izninin yaklaşmasıyla otoyollarda da yoğunluk kendini göstermeye başladı. Bayram tatili yolunda can kayıplarının yaşanmaması için de denetimler sıkılaştırıldı. Hız sınırını aşanlar tek tek tespit edilecek, yeni trafik kanununda kabul edilen cezalar yazılacak. Çevre yolları ve otoyollarda kurulu kameralar ile yol kenarlarında bulunan TEDES direkleri, hız sınırını aşan araçları tespit ederek cezai işle uygulayacak.

KADEMELİ CEZA SİSTEMİ UYGULANACAK

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte cezalarda artış yaşandı ve hız ihlallerine ilişkin yeni uygulamalar getirildi.

Yeni kurallara göre sürücüler, hız limitlerini şehir içinde en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km kadar aşabilecek. Bu sınırların üzerine çıkıldığında radar cezaları uygulanmaya başlanacak.

Örneğin hız sınırı 90 km olan yolda 100 km, 110 km olan yolda 120 km, 130 km olan yolda 140 km ve 140 km olan yolda 150 km hızdan itibaren cezai işlem başlatılacak.

YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİ HIZ İHLALLERİ VE CEZALARI

Şehir içinde genel hız sınırı 50 km olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeye göre 56 km/saatten itibaren ceza kesilecek.

İhlalin büyüklüğüne göre cezalar kademeli olarak artıyor:

Hız sınırını 6–10 km aşanlara: 2.000 TL

11–15 km aşanlara: 4.000 TL

16–20 km aşanlara: 6.000 TL

21–25 km aşanlara: 8.000 TL

26–35 km aşanlara: 12.000 TL

36–45 km aşanlara: 15.000 TL

46–55 km aşanlara: 20.000 TL

56–65 km aşanlara: 25.000 TL

66 km ve üzeri aşanlara: 30.000 TL

YERLEŞİM YERİ DIŞINDAKİ HIZ SINIRLARI

Şehirler arası yollarda hız sınırları yol türüne göre değişiyor:

Çift yönlü karayolları: 90 km

Bölünmüş yollar: 110 km

Devlet otoyolları: 130 km

Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km

Bu yollarda hız ihlali cezaları ise şöyle uygulanacak:

11–15 km aşım: 2.000 TL

16–20 km aşım: 4.000 TL

21–25 km aşım: 6.000 TL

26–30 km aşım: 8.000 TL

31–40 km aşım: 12.000 TL

41–50 km aşım: 15.000 TL

51–60 km aşım: 20.000 TL

61–70 km aşım: 25.000 TL

71 km ve üzeri aşım: 30.000 TL

SABİT RADARLAR NEREDE?

Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinde görülüyor. Bunun dışında gezici radar, yol kenarında duran radar araçlarına ilişkin olarak konum bilgisi verilmedi.

Gezici radar hız sınırlarına uyan, üzerinde fazlaca anten olan araçlardan oluşuyor. Yol kenarında ekip otosu halinde bekleyen radarlar için de radara yaklaşmadan önce "Radar Hız Kontrolü" tabelası yolun kenarına konuluyor.

İŞTE SABİT RADARLARIN BULUNDUĞU YERLER

Afyonkarahisar Yolu - Seydiler

Çay - Afyon

Afyonkarahisar - Denizli Yolu

Sultandağı - Afyonkarahisar

Tınaztepe - Afyonkarahisar

Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu

Amasya

Ankara - Kırıkkale

Aşkale - Erzurum

Biga

Bolu

Bilecik

Bilecik Başköy Kavşağı

Atkaracalar - Çankırı

Bozüyük

Bucak - Burdur Yolu

Çerkeş

Dazkırı - Afyonkarahisar

Denizli

Akçakiraz - Elazığ

Erbaa

Erzurum

Ezine

Gaziantep

Gerede

Hafik - Sivas

Ilgaz - Kastamonu

İstanbul

Kazım Karabekir - Karaman

Kayseri

Keçiborlu

Kepez

Kızılören - Afyonkarahisar

Konya

Körfez

Kurşunlu

Kütahya

Lapseki

Evreşe - Keşan

Mardin

Merzifon

Niğde

Osmancık

Osmaniye

Pasinler - Erzurum

Selçuk - İzmir

Sorgun - Yozgat

Taşova - Amasya

Tekirdağ - Çorlu Yolu

Tirebolu

Tortum

Tosya

Banaz - Uşak

Yıldızeli - Sivas

Sarıkaya - Yozgat

