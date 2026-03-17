Sabit radar noktaları belli oldu! Hız yapanlara ceza yağacak: Bayramda yola çıkacaklar dikkat

Okulların ara tatile girmesi ve bayram izninin yaklaşmasıyla otoyollarda da yoğunluk kendini göstermeye başladı. Bayram tatili yolunda can kayıplarının yaşanmaması için de denetimler sıkılaştırıldı. Hız sınırını aşanlar tek tek tespit edilecek, yeni trafik kanununda kabul edilen cezalar yazılacak. Çevre yolları ve otoyollarda kurulu kameralar ile yol kenarlarında bulunan TEDES direkleri, hız sınırını aşan araçları tespit ederek cezai işle uygulayacak.
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte cezalarda artış yaşandı ve hız ihlallerine ilişkin yeni uygulamalar getirildi.
Yeni kurallara göre sürücüler, hız limitlerini şehir içinde en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km kadar aşabilecek. Bu sınırların üzerine çıkıldığında radar cezaları uygulanmaya başlanacak.
Örneğin hız sınırı 90 km olan yolda 100 km, 110 km olan yolda 120 km, 130 km olan yolda 140 km ve 140 km olan yolda 150 km hızdan itibaren cezai işlem başlatılacak.
Şehir içinde genel hız sınırı 50 km olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeye göre 56 km/saatten itibaren ceza kesilecek.
İhlalin büyüklüğüne göre cezalar kademeli olarak artıyor:
Hız sınırını 6–10 km aşanlara: 2.000 TL
11–15 km aşanlara: 4.000 TL
16–20 km aşanlara: 6.000 TL
21–25 km aşanlara: 8.000 TL
26–35 km aşanlara: 12.000 TL
36–45 km aşanlara: 15.000 TL
46–55 km aşanlara: 20.000 TL
56–65 km aşanlara: 25.000 TL
66 km ve üzeri aşanlara: 30.000 TL
Şehirler arası yollarda hız sınırları yol türüne göre değişiyor:
Çift yönlü karayolları: 90 km
Bölünmüş yollar: 110 km
Devlet otoyolları: 130 km
Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km
Bu yollarda hız ihlali cezaları ise şöyle uygulanacak:
11–15 km aşım: 2.000 TL
16–20 km aşım: 4.000 TL
21–25 km aşım: 6.000 TL
26–30 km aşım: 8.000 TL
31–40 km aşım: 12.000 TL
41–50 km aşım: 15.000 TL
51–60 km aşım: 20.000 TL
61–70 km aşım: 25.000 TL
71 km ve üzeri aşım: 30.000 TL
Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinde görülüyor. Bunun dışında gezici radar, yol kenarında duran radar araçlarına ilişkin olarak konum bilgisi verilmedi.
Gezici radar hız sınırlarına uyan, üzerinde fazlaca anten olan araçlardan oluşuyor. Yol kenarında ekip otosu halinde bekleyen radarlar için de radara yaklaşmadan önce "Radar Hız Kontrolü" tabelası yolun kenarına konuluyor.
Afyonkarahisar Yolu - Seydiler
Çay - Afyon
Afyonkarahisar - Denizli Yolu
Sultandağı - Afyonkarahisar
Tınaztepe - Afyonkarahisar
Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu
Amasya
Ankara - Kırıkkale
Aşkale - Erzurum
Biga
Bolu
Bilecik
Bilecik Başköy Kavşağı
Atkaracalar - Çankırı
Bozüyük
Bucak - Burdur Yolu
Çerkeş
Dazkırı - Afyonkarahisar
Denizli
Akçakiraz - Elazığ
Erbaa
Erzurum
Ezine
Gaziantep
Gerede
Hafik - Sivas
Ilgaz - Kastamonu
İstanbul
Kazım Karabekir - Karaman
Kayseri
Keçiborlu
Kepez
Kızılören - Afyonkarahisar
Konya
Körfez
Kurşunlu
Kütahya
Lapseki
Evreşe - Keşan
Mardin
Merzifon
Niğde
Osmancık
Osmaniye
Pasinler - Erzurum
Selçuk - İzmir
Sorgun - Yozgat
Taşova - Amasya
Tekirdağ - Çorlu Yolu
Tirebolu
Tortum
Tosya
Banaz - Uşak
Yıldızeli - Sivas
Sarıkaya - Yozgat