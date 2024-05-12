Sağanak vurdu, Adana'da hayat felç oldu

12 May 2024 15:00 - Güncelleme : 12 May 2024 15:06

Meteoroloji uyardı! 12 Mayıs hava durumu raporunda 19 ile sağanak ve sel uyarısı

Meteoroloji uyardı! 12 Mayıs hava durumu raporunda 19 ile sağanak ve sel uyarısı

AKOM'dan soğuk hava ve sağanak uyarısı: İstanbul için saat verildi

AKOM'dan soğuk hava ve sağanak uyarısı: İstanbul için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), günler öncesinden uyardığı sağanak yağış birçok bölgede etkisin göstermeye başladı. Sağanağın etkisini gösterdiği illerden biri de Adana'ydı...

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Öğleden sonra aniden bastıran sağanak Adana'da hayatı durma noktasına getirdi. Yaklaşık 2 saat süren yağmur nedeniyle yolar ve ara sokaklar göle dönerken bir çok araç mahsur kaldı.

SULAMA KANALI TAŞTI

Yağmur nedeniyle evleri de su bastı. Vatandaş sokakta biriken suları kendi imkanlarıyla bertaraf etmek için mücadele etti. Aşırı yağmur nedeniyle Kıyıboyu Caddesi ile sulama kanalı birleşti.

Bu nedenle trafik kilitlendi. Yağmur sırasında ve sonrasında trafik tamamen durdu. Vatandaşlar her yağmurda sokaklarının suyla dolmasına isyan etti.