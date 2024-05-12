Sağanak vurdu, Adana'da hayat felç oldu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 May 2024 15:00 - Güncelleme : 12 May 2024 15:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyarıda bulunduğu şiddetli sağanak Adana'da etkili oldu. Evleri su bastı, sulama kanalı ile yol birleşti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), günler öncesinden uyardığı sağanak yağış birçok bölgede etkisin göstermeye başladı. Sağanağın etkisini gösterdiği illerden biri de Adana'ydı...
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Öğleden sonra aniden bastıran sağanak Adana'da hayatı durma noktasına getirdi. Yaklaşık 2 saat süren yağmur nedeniyle yolar ve ara sokaklar göle dönerken bir çok araç mahsur kaldı.
SULAMA KANALI TAŞTI
Yağmur nedeniyle evleri de su bastı. Vatandaş sokakta biriken suları kendi imkanlarıyla bertaraf etmek için mücadele etti. Aşırı yağmur nedeniyle Kıyıboyu Caddesi ile sulama kanalı birleşti.
Bu nedenle trafik kilitlendi. Yağmur sırasında ve sonrasında trafik tamamen durdu. Vatandaşlar her yağmurda sokaklarının suyla dolmasına isyan etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı