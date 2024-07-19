'Sağlık Bakanlığı sistemi çöktü mü?' merak edildi! Microsoft'taki Crowdstrike arızası

19 Temmuz 2024 11:18 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:30

Küresel şirketlerden çöktü mü sorusuna cevap geliyor! AJet, THY, Denizbank ve pek çok şirket sorunları belirtiyor

Küresel şirketlerden çöktü mü sorusuna cevap geliyor! AJet, THY, Denizbank ve pek çok şirket sorunları belirtiyor

Küresel bir teknoloji kesintisi, havaalanlarını, bankaları, hastane ve yayın kuruluşlarını etkiliyor.

Microsoft çöktü mü?

The Spectator Index tarafından yapılan açıklamada, "Microsoft hizmet kesintileri dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı etkiliyor" ifadelerine yer verildi. Dünyayı derinden etkileyen olayın Microsoft'taki sıkıntıdan gerçekleştiği belirtildi.

Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor, birçok sektörde işlemler durdu.

Bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşları sistemleri tamamen kapandı.

ABD'nin çeşitli eyaletlerinde 911 hizmeti durdu. İngiltere'deki hastanelerde randevu sistemi çöktü.

THY'DEN AÇIKLAMA

Türkiye'de ise SunExpress siber saldırıya uğradığını açıklarken THY ise yazılım kaynaklı sorun tespit edildiğini ve önlemler alındığını duyurdu.

ABD'li siber güvenlik şirketi CrowdStrike, web sitelerinde 'üzerinde çalıştıklarını' bildirerek hatanın sorumluluğunu üstlendiğini itiraf etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ?

Yaşanan sorunların ardından doktor randevusu olan vatandaşlar 'Sağlık Bakanlığı sistemi çöktü mü?' ya da 'MHRS randevu sistemine giriliyor mu?' sorularını internette arıyor.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan henüz açıklama yapılmadı.