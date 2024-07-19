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'Sağlık Bakanlığı sistemi çöktü mü?' merak edildi! Microsoft'taki Crowdstrike arızası

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 11:18 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:30
&#039;Sağlık Bakanlığı sistemi çöktü mü?&#039; merak edildi! Microsoft&#039;taki Crowdstrike arızası

Siber güvenlik platformu CrowdStrike ve Microsoft dünya çapında çöktü. Bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor, birçok sektörde işlemler durdu. Bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşları sistemleri tamamen kapandı. Sorundan Türkiye de etkilendi. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı ve MHRS sistemine giriş yapılıp yapılmadığını araştırıyor. İşte detaylar...

Küresel bir teknoloji kesintisi, havaalanlarını, bankaları, hastane ve yayın kuruluşlarını etkiliyor.

Microsoft çöktü mü?

The Spectator Index tarafından yapılan açıklamada, "Microsoft hizmet kesintileri dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı etkiliyor" ifadelerine yer verildi. Dünyayı derinden etkileyen olayın Microsoft'taki sıkıntıdan gerçekleştiği belirtildi.

'Sağlık Bakanlığı sistemi çöktü mü?' merak edildi! Microsoft'taki Crowdstrike arızası - 1. Resim

Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor, birçok sektörde işlemler durdu.

Bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşları sistemleri tamamen kapandı.

ABD'nin çeşitli eyaletlerinde 911 hizmeti durdu. İngiltere'deki hastanelerde randevu sistemi çöktü.

'Sağlık Bakanlığı sistemi çöktü mü?' merak edildi! Microsoft'taki Crowdstrike arızası - 2. Resim

THY'DEN AÇIKLAMA 

Türkiye'de ise SunExpress siber saldırıya uğradığını açıklarken THY ise yazılım kaynaklı sorun tespit edildiğini ve önlemler alındığını duyurdu.

ABD'li siber güvenlik şirketi CrowdStrike, web sitelerinde 'üzerinde çalıştıklarını' bildirerek hatanın sorumluluğunu üstlendiğini itiraf etti.

'Sağlık Bakanlığı sistemi çöktü mü?' merak edildi! Microsoft'taki Crowdstrike arızası - 3. Resim

SAĞLIK BAKANLIĞI SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ?

Yaşanan sorunların ardından doktor randevusu olan vatandaşlar 'Sağlık Bakanlığı sistemi çöktü mü?' ya da 'MHRS randevu sistemine giriliyor mu?' sorularını internette arıyor. 

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan henüz açıklama yapılmadı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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