Sağlık Bakanlığı'ndan Kartalkaya açıklaması! Yaralıların son durumu paylaşıldı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
25 Ocak 2025 14:27 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 14:33
Sağlık Bakanlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada, yaralanan 44 vatandaşın taburcu edildiği, 6 yaralının ise tedavisinin devam ettiği bildirdi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yangın faciasında yaralanan vatandaşlarla ilgili son bilgiler aktarıldı. Açıklamada, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 6 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.
Kaynak: Tgrthaber.com