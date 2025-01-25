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Sağlık Bakanlığı'ndan Kartalkaya açıklaması! Yaralıların son durumu paylaşıldı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
25 Ocak 2025 14:27 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 14:33
Sağlık Bakanlığı&#039;ndan Kartalkaya açıklaması! Yaralıların son durumu paylaşıldı

Sağlık Bakanlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada, yaralanan 44 vatandaşın taburcu edildiği, 6 yaralının ise tedavisinin devam ettiği bildirdi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yangın​ faciasında yaralanan vatandaşlarla ilgili son bilgiler aktarıldı. Açıklamada, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 6 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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