Sağlık Bakanlığı'ndan Kartalkaya açıklaması! Yaralıların son durumu paylaşıldı

25 Ocak 2025 14:27 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 14:33

Sağlık Bakanlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada, yaralanan 44 vatandaşın taburcu edildiği, 6 yaralının ise tedavisinin devam ettiği bildirdi.