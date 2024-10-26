Sağlık Bakanlığı'ndan TUSAŞ açıklaması: Yaralılarından 15'i taburcu edildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

26 Ekim 2024 10:51 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 10:52

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısında yaralana 22 yaralının sağlık durumlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 22 yaralının 15'inin taburcu edildiği, yaralı 7 kişinin de tedavisinin devam ettiği aktarıldı.