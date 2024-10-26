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Sağlık Bakanlığı'ndan TUSAŞ açıklaması: Yaralılarından 15'i taburcu edildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ekim 2024 10:51 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 10:52
Sağlık Bakanlığı&#039;ndan TUSAŞ açıklaması: Yaralılarından 15&#039;i taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısında yaralana 22 yaralının sağlık durumlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 22 yaralının 15'inin taburcu edildiği, yaralı 7 kişinin de tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı​, TUSAŞ​'a yapılan terör saldırısında yaralanan vatandaşlar için yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 15 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

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7 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR 

Yaralanan 22 kişi hakkında yeni gelişmeleri aktaran Bakanlık, 15 kişinin taburcu edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara​ Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15’i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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