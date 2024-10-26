Sağlık Bakanlığı'ndan TUSAŞ açıklaması: Yaralılarından 15'i taburcu edildi
Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısında yaralana 22 yaralının sağlık durumlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 22 yaralının 15'inin taburcu edildiği, yaralı 7 kişinin de tedavisinin devam ettiği aktarıldı.
Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında yaralanan vatandaşlar için yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 15 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
7 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Yaralanan 22 kişi hakkında yeni gelişmeleri aktaran Bakanlık, 15 kişinin taburcu edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15’i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."