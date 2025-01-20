Sahara Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli: Araçlar kara saplandı!

20 Ocak 2025 00:18 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 00:22

Artvin’de Sahara Geçidi'nde yoğun kar ve tipi ulaşıma engel oldu. Ekipler, arazi araçlarıyla bölgede kara saplanan araçları halat yardımıyla çekti. Yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer de sürücüleri uyardı…

Diyarbakır’da park halindeki araç kazası: Ölü ve yaralılar var!

Diyarbakır’da park halindeki araç kazası: Ölü ve yaralılar var!

Yurdun kuzeydoğusunda hava şartları sürücülere zor anlar yaşatıyor. Artvin’in Şavşat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Şavşat-Ardahan yolu üzerindeki Sahara Geçidi, taşıt trafiğine geçici olarak kapandı. Yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına ise Şavşat Arama Kurtarma Derneği ve Şavşat Offroad Kulübü üyeleri yetişti.

KURTARMA EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Yoğun kar yağışı ve tipi, Şavşat ile Ardahan arasında bulunan Sahara Geçidi'nde etkili oldu. Yağış nedeniyle trafiğe kapanan yolda mahsur kalan araçlar, ilerlemekte güçlük çekti. Yolcu otobüsü ve özel araçların bulunduğu bölgeye, Şavşat Arama Kurtarma Derneği ve Şavşat Offroad Kulübü ekipleri ulaştı.

ARAÇLAR KARA SAPLANDI

Ekipler, arazi araçlarıyla bölgede kara saplanan araçları halat yardımıyla çekti. Yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, offroad ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde mahsur kalan araçlar güvenli bir şekilde bölgeden çıkarıldı.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, kar yağışının devam edeceği ve hava şartlarının zorlayıcı olabileceği uyarısında bulundu.