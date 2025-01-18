General Motors’a büyük ceza: Sürücü verilerini izinsiz satan şirkete yasak geldi

18 Ocak 2025 11:36 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 11:37

General Motors, müşterilerinin sürüş verilerini izinsiz satarak mahremiyet ihlali yaptı. FTC, GM’ye 20 yıl sürecek katı kurallar getirdi. Şirket, beş yıl boyunca müşterilerden açık rıza alsa bile bu verileri paylaşamayacak.

ABD’nin otomotiv devi General Motors (GM), müşterilerinin sürüş alışkanlıklarını izinsiz satmaktan dolayı ABD Federal Ticaret Komisyonu’ndan (FTC) ağır bir yasak aldı. FTC ile varılan anlaşmaya göre GM, önümüzdeki 20 yıl boyunca müşterilerinin sürüş verilerini onların bilgisi ve açık rızası olmadan satamayacak.

MÜŞTERİLER FARKINDA OLMADAN İZLENMİŞ

GM, araç satın alan tüketicilere "Smart Driver" (Akıllı Sürücü) programına katılmalarını öneriyordu. Bu program, sürücünün trafik rotaları, seyahat süreleri, hızlanma oranları ve fren kullanımı gibi verileri topluyordu. Hatta gece geç saatlerde yapılan sürüşler bile takip ediliyordu. Bu bilgiler, sigorta şirketleri için büyük değer taşıyordu çünkü sürücülerin risk profillerini daha iyi değerlendirmek için kullanılıyordu.

Ancak GM müşterilerinin çoğu, bu verilerin üçüncü taraflara satıldığını bilmiyordu. Müşteriler, bu bilgilerin yalnızca şirketin iç ihtiyaçları için toplandığını sanıyordu.

FTC’DEN AĞIR YAPTIRIMLAR

FTC Başkanı Lina Khan, “Bu kararla Amerikalıların mahremiyetini koruyor ve kontrolsüz gözetimden insanları koruma altına alıyoruz” dedi. FTC, GM’ye beş yıl boyunca, müşteriler açık rıza verse bile bu tür verileri satma yasağı getirdi. Ayrıca şirket, tüm ABD tüketicilerinin verilerini kopyalayabilmesi ve kalıcı olarak silebilmesi için bir sistem kurmayı taahhüt etti.

GM ise yaptığı açıklamada, “Müşterilerimizin mahremiyetine saygı duymak ve güvenlerini kazanmak bizim için çok önemli. Politikalarımızı daha şeffaf hale getirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Ancak şirket, FTC ile yapılan anlaşmayla ilgili başka bir yorum yapmayı reddetti.

TEPKİLER VE VERİ GİZLİLİĞİ TARTIŞMALARI

GM’nin müşterilerin verilerini izinsiz topladığı ve bunları her üç saniyede bir üçüncü taraflara sattığı ortaya çıktı. Bu durum, bazı müşterilerin sigorta primlerinin artmasına ya da poliçelerinin iptal edilmesine yol açtı. GM, bu uygulamasını geçen yıl sona erdirerek, iş ortaklıklarını sonlandırdı.

Veri gizliliği konusunda Avrupa’nın daha sıkı kurallara sahip olduğu bilinirken, ABD’de tüketiciler genelde dijital verilerin paylaşılmasını daha rahat karşılıyor. Ancak GM örneği, ABD’de de mahremiyetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.