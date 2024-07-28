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Sahilde güreş antrenmanı yapan gence köpek saldırdı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Temmuz 2024 16:17 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 16:29
Sahilde güreş antrenmanı yapan gence köpek saldırdı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde sahilde güreş antrenmanı yapan gence sahipli bir köpek saldırdı. Genç adam, köpeğin ısırığıyla hafif yaralanırken, köpek de sahibi tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Sahil Mahallesi kumsalında arkadaşıyla güreş antrenmanı yapan bir genç korku dolu anlar yaşadı. Antrenman sırasında gence sahipli bir köpek saldırdı. 

HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI 

Köpek genci ısırarak yaraladı. Sahibinin araya girmesiyle köpek bölgeden uzaklaştırıldı. Olayda genç hafif şekilde yaralandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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