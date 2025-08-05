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Sahte diploma iddiası gündem oldu! Abdullah Volkan Uçak ilk kez konuştu: 'Hayatım altüst oldu'

Sahte diploma skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. Ünlülere yaptığı terapilerle de gündeme gelen psikolog Abdullah Volkan Uçak'ın eskiden halı yıkamacı olduğu iddia edilmişti. İlk kez konuşan Uçak, İrlanda'daki Dublin Üniversitesi'nden uluslararası geçerliliği olan psikolog diploması olduğunu ancak Türkiye'de çalışabilmek için denklik almak isterken internet üzerinden tanıştığı kişilere e-devlet şifresini verdikten sonra hayatının karardığını anlattı.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 14:37

Türkiye günlerdir sahte diploma skandalını konuşuyor. O kişilerden birinin de ünlü Abdullah Volkan Uçak olduğu iddia edilmişti. Uçak'ın 2018-2019 yıllarında Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanlığı yaptığı öne sürülmüştü. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

Sahte diploma iddiası gündem oldu! Abdullah Volkan Uçak ilk kez konuştu: 'Hayatım altüst oldu'

OPERASYON DÜZENLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Mayıs tarihinde bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. 16 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birçoğu tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında kamuoyuna "sahte psikolog" olarak lanse edilen bilinçaltı eğitmeni Uçak da bulunuyordu. Uçak, başka bir sanığın verdiği "Abdullah Volkan Uçak'ın konuyla hiçbir alakası yok. Biz sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol ederken Abdullah Volkan Uçak'ın bilgilerini kullanarak sahte diploma yaptık" demesi üzerine Uçak, 17 Temmuz 2025 tarihinde Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı ile tahliye oldu.

Sahte diploma iddiası gündem oldu! Abdullah Volkan Uçak ilk kez konuştu: 'Hayatım altüst oldu'

DANIŞMANLAR KANDIRDI

Tahliye olan Uçak, hakkındaki iddialar ilişkin açıklamalarda bulundu. Uçak, internet üzerinden İrlanda'da bulunan Dublin Üniversitesi'nden psikoloji eğitimi aldığını, yüksek lisans da yaptığını söyledi. Uçak, Türkiye'de bu alanda çalışabilmek için denklik gerektiğini, bu nedenle de denklik alabilmek için yine internet üzerinden araştırma yaptığını, aynı zamanda da bu alanda birçok kurumdan sertifika alıp sosyal medya üzerinden danışanlarına yardımcı olmaya başladığını ifade etti.

Sahte diploma iddiası gündem oldu! Abdullah Volkan Uçak ilk kez konuştu: 'Hayatım altüst oldu'

E-DEVLET ŞİFRESİNİ VERDİ

Uçak, "Denklik yapmak için araştırma yaparken, internet üzerinden bir firma ile tanıştım. Onlar da benden lise ve üniversite diplomamı istediler. Ayrıca şifremi de istediler. Ben de denklik alacağım için verdim. Sonra bana denklik yerine diploma gönderdiler. Ben de benim diplomam var ben denklik istedim. Bu nedir sizi şikayet edeceğim dedim. Daha sonra bunlarla bir daha irtibatım olmadı" dedi.

Sahte diploma iddiası gündem oldu! Abdullah Volkan Uçak ilk kez konuştu: 'Hayatım altüst oldu'

40 GÜN TUTUKLU KALDI

Uçak, Mayıs ayında yapılan operasyonda gözaltına alındığını belirterek şöyle devam etti: "Ben bana diploma gönderince bunlarla bir daha hiç görüşmedim. Ben denklik almak için görüşmüştüm. Benim bunlarla hiçbir alakam yok. Ancak kamuoyunda sahte psikolog olarak lanse edildim. Benim elimde diplomam var ben sahte psikolog değilim. Üstelik diplomam uluslararası bir diploma. Diplomanın yanı sıra birçok da sertifikam var. Ben bunlar yüzenden 40 gün tutuklu kaldım. Daha sonra bu sistemi hazırlayan sanığın 'Uçak'ın bu konuyla bir alakası yok. Bize denklik için başvurdu. Biz de e-devlet şifresini alınca yaptığımız sistem çalışıyor mu çalışmıyor mu diye diploma yaptık' diye ifade vermesi üzerine serbest kaldım."

Sahte diploma iddiası gündem oldu! Abdullah Volkan Uçak ilk kez konuştu: 'Hayatım altüst oldu'

'UZAKTAN YAKINDAN ALAKAM YOK'


Uçak, son günlerde de "Sahte psikolog halıcı çıktı" diye haberlerin paylaşıldığını anlatarak, "Evet ben geçmişte halıcılık yaptım. Benim psikolog olmam halıcı olmama engel değil ki. Eşimin üzerine halı yıkama firması vardı. O işi de yaptım. Ancak kesinlikle sahte psikolog değilim. Benim bu sanıklarla uzaktan yakından alakam yoktur" diye konuştu.

HABERLERİ YAPANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

Avukat Sıdıka Cin ise müvekkilinin haksız yere tutuklandığını, bu şüphelilerle hiçbir alakasının olmadığını, denklik almak isterken bu şahıslara denk geldiğini, kendisine denklik yerine diploma gönderildiğinde hemen tepkisini verdiğini, şikayetçi olacağını söylediğini dile getirdi. Cin, bu haberleri yapanlardan da şikayetçi olacaklarını söyledi.
Avukat Coşkun Karakuş ise müvekkilinin haksız yere kamuoyunda linç edildiğini, sahte psikolog olmadığını, birçok danışanı olduğunu, birçok danışanını da iyileştirdiğini ifade etti.

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ETİKETLER
#e-devlet
#psikolog
#Sahtekâr_içki
#Sahte Diploma Skandalı
#Abdullah Volkan Uçak
#Gündem
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