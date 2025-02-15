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 | Özge Sönmez

Sahte dolarla alışveriş kamerada! Bir de para üstü aldı

İstanbul Arnavutköy'de 800 liralık alışveriş yapan yabancı uyruklu şahıs 100 dola ile ödeme yaptı. Para üstü de alan şahsın sahte dolar verdiği ortaya çıktı. Şüphelinin alışveriş yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 11:08

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana gelen olayda, markete gelen yabancı uyruklu şahıs yaklaşık 800 TL'lik alışverişi karşılığında Türk Lirası olmadığını belirterek dolarla ödeme yapmak istedi. İşletmeci kabul ederek 100 doları aldı ve üzerine TL karşılığında para üstü verdi. Ürünlerini ve para üstünü alan yabancı uyruklu şahıs hızla marketten çıkarak uzaklaştı. Alınan doları bir gün sonra bozdurmak için döviz bürosuna götüren işletmeci, paranın sahte olduğunu anladı. İşletmeciler polise giderek şahıstan şikayetçi oldu.

SAHTE DOLARLA ALIŞVERİŞ KAMERADA

Şahsın markete girerek alışveriş yaptığı, aldığı ürünlerin poşetlenerek hazırlandığı ve daha sonrasında dolarla yapılan ödeme anları işletme içerisindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şahsın cüzdanını açarak doları çıkarttığı ve cüzdanın içerisinde daha fazla dolar olduğu da görülüyor.

BOZDURMAYA GİDİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yaşadığı durumla alakalı konuşan market işletmecisi Fahrettin Kızıl, "Dün akşam benim ortağım işletmedeyken yabancı uyruklu bir şahıs gelmiş alışveriş yapmış ve doları olduğunu söylemiş. Cüzdanında bayağı bir dolar varmış bizden 800 TL'lik alışveriş yapmış üzerini de TL olarak almış. Biz sabah döviz bürosuna gittiğinde anladık, paranın sahte olduğunu polise de şikayetçi olduk" şeklinde konuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

Sahte dolar nasıl anlaşılır?
Sahte doların ayırt edilmesi için temelde kağıt dokusu, kabartmalar ve yazılar incelenir. Bununla birlikte farklı banknotların UV ışık altında ne renk parlama gösterdiğine bakılır. Ayrıca yeni nesil dolar banknotların emniyet şeritlerinin yapısı da ilgili ticari araçların orijinalliğinin belirlenmesine yardımcı olur.
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ETİKETLER
#dolandırıcılık
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#sahte para
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