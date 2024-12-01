Sahte dolar endişesi büyüyor! Vatandaş altına yöneldi: 'Yeniden yükselmeye başladı'

01 Aralık 2024 09:13 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 10:33

Türkiye'de piyasaya sürülen sahte dolar krizi devam ederken vatandaşlar döviz yatırımını rafa kaldırdı. Sahte dolar krizinin ardından altına rağbet arttı, kuyumcular doldu taştı.

Türkiye​'de piyasaya sürülen ve değerinin 600 milyon ile 1 milyar dolar​ olduğu iddia edilen sahte dolar krizi git gide büyüyor. Yatırım​ için dövizi tercih eden vatandaşlar ise elindeki parayı en güvenilir yatırım aracı olarak kabul edilen altına yatırmaya başladı. Hatay başta olmak üzere birçok ilde döviz satışları durma noktasına geldi, altın​ satışları ise arttı.

Güneyler Kuyumculuk hazine müdürü Remzi Sudan, ABD seçimleri ve sahte dolar söylentileri sonrası vatandaşların altına olan rağbetinin arttığını söyledi.

VATANDAŞ YİNE ALTINA YÖNELDİ

Altının tarihte hiçbir zaman değer kaybetmediğini dile getiren Remzi Sudan, “Piyasa çok fazla sahte dövizin olması, döviz büfelerinin ve bankaların dolardan çekimser tutumları insanları altın almaya itiyor. ABD seçimleri ve borsadaki spekülatif hareketler bunların tamamı, insanları en güvenli yatırım aracı olan altına yönlendiriyor. Deprem felaketinde de gördüğümüz gibi insanlar yanlarında rahatlıkla taşıyabilecekleri, afet anında üzerlerinde bulundurabilecekleri yatırımlar düşünüyorlar. Haliyle buda insanları en basit seçim olan altına itiyor. 24 ayar has altın şuan da 3 bin 80 TL fiyatlarında. Bu geçtiğimiz haftalarda seçim kaynaklı ufak bir düşüş yaşasa da yeniden yükselmeye başladı. Altın hiçbir zaman değer kaybetmedi, değer kaybetmeyecekte. En güvenli liman her daim altındı” dedi.