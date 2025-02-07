Sahte içki kabusu sürüyor! İstanbul'dan sonra Ankara'yı da vurdu! 33 kişi hayatını kaybetti

Sahte içki kabusu sürüyor. Ankara Valisi Vasip Şahin sahte içkiden 33 kişinin hayatını kaybettiğini 20 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahte içki sebebiyle 32 kişi hakkında işlem yapıldı. 13 kişi tutuklandı, 17'si serbest bırakıldı.

"ÖLÜM OLAYLARINDA MAALESEF ARTIŞ GÖZLENMEKTEDİR"

Geçtiğimiz günlerde Ankara Valiliği tarafından sahte alkol ile ilgili bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "İlimizde son günlerde sahte alkole bağlı ölüm olaylarında maalesef artış gözlenmektedir. Konuyla ilgili kolluk kuvvetlerimiz ve gıda denetim birimlerimiz yoğun tahkikat ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte ve çeşitli miktarlarda sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilmekte olup; sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemler titizlikle yürütülmektedir. Ancak, sahte alkol üretimi, satışı ve kullanımıyla mücadelede, yetkili birimlerimizin yürüttüğü çalışmaların yanısıra, vatandaşlarımızın da yetkili olmayan satış yerlerinden alkol temini yoluna gitmemeleri, sahte alkol üreten ve satanların kolluk kuvvetlerimize ve gıda denetimi ile yetkili kurumlarımıza bildirmeleri en kıymetli destek olacaktır" denildi.