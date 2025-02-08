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 | Onur Kaya

Sahte ilanla 'uygunsuz teklif' şantajı: 872 bin TL'lik vurgun

İstanbul'da sahte ilan vererek kimlik bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşlara uygunsuz iş teklifinde bulunarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 5 ilçe eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 10:53

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçları ile ilgili çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinden bazı şüphelilerin sahte ilanlar vererek vatandaşlara ait kimlik ve iletişim bilgilerini öğrendikleri tespit edildi. Şüphelilerin, öğrendikleri bilgiler ile vatandaşlara "uygunsuz iş teklifinde bulundukları" içeriklerle mesaj attıkları belirlendi.

ŞANTAJ VE TEHDİTLE 872 BİN TL DOLANDIRICILIK

Mağdurları arayarak "uygunsuz içeriklerle ilgili aile yakınlarınıza bilgi vereceğiz" şeklinde şantaj yapan şüpheliler, tehditler sonucu şahısları 872 bin TL dolandırdı. Şahısları dolandıran şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri düğmeye bastı.

5 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Harekete geçen ekipler Güngören, Bağcılar, Esenyurt, Zeytinburnu ve Bakırköy ilçelerine 4 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 8 KİŞİ SERBEST

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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