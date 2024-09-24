Sahte ilanlarla 17 milyonluk vurgun yaptılar! 272 kişiyi dolandıran çete çökertildi

24 Eylül 2024 11:59 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:02

Afyonkarahisar'da büyük vurgun yapan çete polisin nefes kesen operasyonuyla çökertildi. Sosyal medyada verdikleri sahte ilan reklamlarıyla 17 milyonluk vurgun yaptığı belirlenen 20 kişi yakalandı. Şüphelilerin dijital ortamda 272 kişiyi dolandırdığı belirlendi.

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Afyonkarahisar polisi son yılların en büyük dolandırıcılık operasyonuna imza attı. Vatandaşları dijital ortam üzerinden dolandıran çete olduğunu belirleyen ekipler 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası düğmeye bastı. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, Muğla, Nevşehir ve Samsun'da eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda 3'ü kadın 20 şüpheli gözaltına alındı.

REKLAM VEREREK 17 MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR

Çete üyelerinin sosyal medya üzerinden ‘sıfır faizli kredi, ucuz ürün satışı, ucuz otel/villa rezervasyonu' gibi reklamlar vererek yurt genelinde 272 kişiyi 17 milyon 500 bin TL dolandırdıkları ortaya çıktı. Çetenin dolandırdıkları parayı ise kripto para sistemlerine aktararak aklamaya çalıştıkları belirlendi.

PARAYI KRİPTO PARA ÜZERNDEN AKLIYORLAR

Polis tarafından baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile başka şahıslara ait banka ve kredi kartı, çok sayıda vatandaşa ait kimlik bilgileri, fotoğraflar, kripto hesaplarına ve mobil bankacılık uygulamalarına ait giriş şifrelerinin bulunduğu materyaller ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar yapılan işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Yakalanan 20 kişiden 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkeme çıkarılan 16 kişiden 8'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.