Kadın öğretmen, 14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar etti! Savunması herkesi şoke etti
İstanbul Gaziosmanpaşa'da özel bir okulda İspanyolca öğretmeni olarak görev yapan bir öğretmen, 14 yaşındaki erkek öğrencisini evine götürerek cinsel istismarda bulundu. Olayın ortaya çıkmasıyla öğretmenin yaptığı savunma akıllara durgunluk verdi.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da özel bir kolejde İspanyolca öğretmenliği yapan 28 yaşındaki öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisini defalarca evine götürerek cinsel istismarda bulundu. Aile çocuklarının hareketlerinden şüphelendi ve iğrenç durum ortaya çıktı.
KENDİNİ BU SKANDAL SÖZLERLE SAVUNDU
Aile durumu öğrenince savcılığın yolunu tuttu. Gözaltına alınan öğretmenin yaptığı savunma ise duyanları şoke etti.
Olayı inkar etmeyen Öğretmen "15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum" diyerek kendisini savundu.
HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen öğretmen davanın son duruşmasında, öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 8 yıl 4 ay, cinsel istismar suçunu işlemek için evde tuttuğu gerekçesi ile de 603 ay hapse mahkum edildi.