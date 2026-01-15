Menü Kapat
Sahte kimlikle 10 milyon liralık vurgun! Başkasının arsasını sattı

Samsun'da sahte kimlikle başkasının arsası tam 10 milyon TL’ye satıldı. Polis ihbar üzerine dolandırıcılık suçu işleyenlere yönelik operasyon başlattı. Operasyon sonucu şahıs gözaltına alındı ve hakkında karar verildi.

IHA
15.01.2026
15.01.2026
Samsun’da arsa satışı vaadiyle '13 milyon liralık dolandırıcılık' olayına benzer bir olay daha yaşandı. Samsun’da nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yüksek meblağlı bir dolandırıcılık olayı ortaya çıkarıldı.

14 Ocak 2025 günü saat 19.30 sıralarında gelen dolandırıcılık ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Sahte kimlikle 10 milyon liralık vurgun! Başkasının arsasını sattı

SAHTE KİMLİKLE BANKA HESABI

Yapılan incelemelerde M.Ş.G. (44) isimli şüphelinin, M.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı, bu kimlik üzerinden M.Ç. adına banka hesabı açtırdığı ve müşteki N.U. (55) tarafından bu hesaba 10 milyon TL para transferi yapıldığı tespit edildi. Şüphelinin, M.Ç.’ye ait arsayı sahte evraklar düzenleyerek satmaya çalıştığı, tapu işlemleri sırasında görevli memurun dikkati sayesinde durumun fark edildiği belirlendi.

Sahte kimlikle 10 milyon liralık vurgun! Başkasının arsasını sattı

TUTUKLAMA KARARI

Olayın bildirilmesi üzerine yürütülen çalışmalar sonucunda M.Ş.G. yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

