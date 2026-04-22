Bursa'da Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde 14 Nisan 2026 tarihinde ilginç bir dolandırıcılık olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli E.T. (80) ile eşi N.T.'yi (59) telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Şüpheliler, "banka ve kuyumcu soygununa karışan şahısların üzerinde kimlik bilgileriniz bulundu, evinizde arama yapılacak" yalanıyla çifti korkuttu.

HABERİN ÖZETİ Sahte savcıdan 2 milyon liralık vurgun! Maskesi 580 saatlik incelemeyle düştü: İşte kılık değiştirdiği anlar Bursa Osmangazi'de polis ve savcı süsü veren dolandırıcılar, emekli bir çifti telefonla arayarak yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldı. Şüpheliler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak çifti banka ve kuyumcu soygununa karışan kişilerin üzerinde kimlik bilgilerinin bulunduğu ve evlerinde arama yapılacağı yalanıyla korkuttu. Dolandırıcılar, emekli E.T.'yi evden çıkararak adliyeye yönlendirdi ve evde yalnız kalan eşi N.T.'den yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Olayın ardından polis ekipleri, çevredeki 24 güvenlik kamerasından 580 saatlik görüntü inceleyerek şüpheli H.B. (40) isimli kişiyi Gemlik'te yakaladı. Şüphelinin üzerinde ele geçirilen ziynet eşyaları eksiksiz olarak mağdur çifte teslim edildi ve şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYA

Dolandırıcılar, E.T.'yi evden çıkararak adliyeye yönlendirirken, evde yalnız kalan N.T.'nin kapısına gelen 35-40 yaşlarında bir şahıs, kadından yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Şüpheliye 2 adet Adana burma bilezik, 1 adet beşibiryerde, 2 adet Ajda bilezik, 4 adet yüzük, 10 adet gram altın ve altın kaplama kol saati poşet içerisinde teslim edildi. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift durumu polise bildirdi.

580 SAAT KAMERA İNCELENDİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki 24 güvenlik kamerasına ait toplam 580 saatlik görüntü tek tek incelendi.

Yapılan incelemelerde şüphelinin Tahtakale Mahallesi, Atatürk (Heykel) Caddesi ve İnönü Caddesi üzerinden yürüyerek izini kaybettirmeye çalıştığı, ardından Tuzpazarı çarşısında kalabalığa karıştığı ve bir iş yerinde kıyafet değiştirerek dikkat çekmemeye çalıştığı tespit edildi.

GEMLİK'TE OPERASYON

Kimliği belirlenen şüpheli H.B.(40), Gemlik ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Şüphelinin üzerinde ele geçirilen ziynet eşyaları eksiksiz şekilde mağdur çifte teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.