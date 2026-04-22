 | Murat Makas

Sahte savcıdan 2 milyon liralık vurgun! Maskesi 580 saatlik incelemeyle düştü: İşte kılık değiştirdiği anlar

Bursa'da sahte savcı ve polis şebekesi yaşlı bir çifti "evinizde arama yapılacak" yalanıyla dolandırdı. Yaşlı çifti 2 milyon liralık ziynet eşyasından eden şüpheli, 580 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı. Şüphelinin kılık değiştirdiği anlar ise kameraya anbean yansıdı.

22.04.2026
saat ikonu 10:02
22.04.2026
saat ikonu 10:04

Bursa'da Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde 14 Nisan 2026 tarihinde ilginç bir olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli E.T. (80) ile eşi N.T.'yi (59) telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Şüpheliler, "banka ve kuyumcu soygununa karışan şahısların üzerinde kimlik bilgileriniz bulundu, evinizde arama yapılacak" yalanıyla çifti korkuttu.

YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYA

Dolandırıcılar, E.T.'yi evden çıkararak adliyeye yönlendirirken, evde yalnız kalan N.T.'nin kapısına gelen 35-40 yaşlarında bir şahıs, kadından yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Şüpheliye 2 adet Adana burma bilezik, 1 adet beşibiryerde, 2 adet Ajda bilezik, 4 adet yüzük, 10 adet gram altın ve altın kaplama kol saati poşet içerisinde teslim edildi. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift durumu polise bildirdi.

580 SAAT KAMERA İNCELENDİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki 24 güvenlik kamerasına ait toplam 580 saatlik görüntü tek tek incelendi.

Yapılan incelemelerde şüphelinin Tahtakale Mahallesi, Atatürk (Heykel) Caddesi ve İnönü Caddesi üzerinden yürüyerek izini kaybettirmeye çalıştığı, ardından Tuzpazarı çarşısında kalabalığa karıştığı ve bir iş yerinde kıyafet değiştirerek dikkat çekmemeye çalıştığı tespit edildi.

GEMLİK'TE OPERASYON

Kimliği belirlenen şüpheli H.B.(40), Gemlik ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Şüphelinin üzerinde ele geçirilen ziynet eşyaları eksiksiz şekilde mağdur çifte teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

