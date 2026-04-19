Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Ayı kostümüyle sigorta dolandırıcılığının cezası kesildi

ABD'nin California eyaletinde ayı kostümü giyerek lüks araçlara zarar verip sigorta şirketlerini dolandırmaya çalışanların cezası kesildi. 2024 yılında yaşanan olayda 3 kişiye hafta sonu cezaevi programı ve denetimli serbestlik cezası verildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 14:48

2024 yılında ABD'nin eyaletinde akılalmaz bir dolandırıcılığa imza atan 3 kişinin cezası kesildi. 'Operation Bear Claw' adı verilen soruşturma kapsamında iki erkek ve bir kadın suçlamaları kabul etti.

HABERİN ÖZETİ

California'da ayı kostümü giyerek araçlara hasar verip sigorta şirketlerini dolandıran üç kişi, 'Operation Bear Claw' soruşturması kapsamında cezalandırıldı.
Üç sanık (iki erkek, bir kadın), ayı kostümü giyerek Rolls-Royce ve iki Mercedes marka araca hasar verdikten sonra sigorta şirketlerinden 'ayı saldırısı' bahanesiyle toplam 142 bin dolar tazminat talep etti.
Sanıklar, San Bernardino Dağları bölgesinde çekildiği iddia edilen ve içlerinde bir 'ayı'nın araçlarda dolaştığı görüntülerle başvurularını destekledi.
Yapılan incelemelerde görüntülerdeki varlığın ayı kostümü giymiş bir insan olduğu tespit edildi ve soruşturma kapsamında ayı kostümü ele geçirildi.
Los Angeles bölgesinden iki erkek ve bir kadın sanık, ağır suç kapsamında sigorta dolandırıcılığı suçlamasını kabul ederek hafta sonu cezaevi programı ve denetimli serbestlik cezası aldı.
Sanıklardan ikisinin ayrıca 50 bin doların üzerinde tazminat ödemesine hükmedildi.
Olayla bağlantılı dördüncü kişinin ise Eylül ayında mahkemeye çıkacağı bildirildi.
Ayı kostümü giyerek Rolls-Royce ve iki Mercedes marka araçta hasar oluşturan dolandırıcılar, sahte saldırıların ardından sigorta şirketlerine 'ayı saldırısı' yalanıyla toplam 142 bin dolar tazminat talep ettiler.

''AYI KOSTÜMÜ GİYMİŞ BİR İNSAN''

Şüphelilerin, San Bernardino Dağları bölgesinde çekildiği öne sürülen görüntülerle başvurularını destekledikleri ifade edildi. Sunulan videolarda araçların içinde dolaşan bir “ayı” yer alırken, araç koltukları ve kapılarında oluşan çizikler de delil olarak gösterildi.

Ancak yapılan incelemelerde görüntülerdeki ayının gerçek olmadığı ortaya çıktı.

California Balık ve Yaban Hayatı Departmanı’ndan bir biyolog, görüntüleri inceledi. Görüntülerdeki söz konusu varlığın 'açıkça ayı kostümü giymiş bir insan' olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda şüphelilerin evinde ayı kostümü ele geçirildi.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Los Angeles bölgesinden iki erkek ve bir kadın sanık, ağır suç kapsamında sigorta dolandırıcılığı suçlamasını kabul etti. Mahkeme, sanıklara hafta sonu cezaevi programı ve denetimli serbestlik cezası verdi.

Sanıklardan ikisinin ayrıca 50 bin doların üzerinde tazminat ödemesine hükmedildiği açıklandı. Olayla bağlantılı dördüncü kişinin ise Eylül ayında mahkemeye çıkacağı bildirildi.

GERÇEK OLAYLARA KARŞI UYARI

Yetkililer, California’da özellikle Lake Tahoe ve Los Angeles çevresinde gerçek ayıların yerleşim alanlarına girerek yiyecek aramasının sık görülen bir durum olduğunu hatırlattı. Bazı ayıların evlere girerek buzdolabını karıştırdığı ve yüzme havuzlarına girdiği olayların da kaydedildiği belirtildi.

Ancak bu olayda kullanılan yöntemin tamamen kurgu olduğu ve sigorta dolandırıcılığı amacı taşıdığı vurgulandı.

