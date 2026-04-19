Ayı kostümüyle sigorta dolandırıcılığının cezası kesildi

2024 yılında ABD'nin California eyaletinde akılalmaz bir dolandırıcılığa imza atan 3 kişinin cezası kesildi. 'Operation Bear Claw' adı verilen soruşturma kapsamında iki erkek ve bir kadın suçlamaları kabul etti.
Ayı kostümü giyerek Rolls-Royce ve iki Mercedes marka araçta hasar oluşturan dolandırıcılar, sahte saldırıların ardından sigorta şirketlerine 'ayı saldırısı' yalanıyla toplam 142 bin dolar tazminat talep ettiler.
Şüphelilerin, San Bernardino Dağları bölgesinde çekildiği öne sürülen görüntülerle başvurularını destekledikleri ifade edildi. Sunulan videolarda araçların içinde dolaşan bir “ayı” yer alırken, araç koltukları ve kapılarında oluşan çizikler de delil olarak gösterildi.
Ancak yapılan incelemelerde görüntülerdeki ayının gerçek olmadığı ortaya çıktı.
California Balık ve Yaban Hayatı Departmanı’ndan bir biyolog, görüntüleri inceledi. Görüntülerdeki söz konusu varlığın 'açıkça ayı kostümü giymiş bir insan' olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda şüphelilerin evinde ayı kostümü ele geçirildi.
Los Angeles bölgesinden iki erkek ve bir kadın sanık, ağır suç kapsamında sigorta dolandırıcılığı suçlamasını kabul etti. Mahkeme, sanıklara hafta sonu cezaevi programı ve denetimli serbestlik cezası verdi.
Sanıklardan ikisinin ayrıca 50 bin doların üzerinde tazminat ödemesine hükmedildiği açıklandı. Olayla bağlantılı dördüncü kişinin ise Eylül ayında mahkemeye çıkacağı bildirildi.
Yetkililer, California’da özellikle Lake Tahoe ve Los Angeles çevresinde gerçek ayıların yerleşim alanlarına girerek yiyecek aramasının sık görülen bir durum olduğunu hatırlattı. Bazı ayıların evlere girerek buzdolabını karıştırdığı ve yüzme havuzlarına girdiği olayların da kaydedildiği belirtildi.
Ancak bu olayda kullanılan yöntemin tamamen kurgu olduğu ve sigorta dolandırıcılığı amacı taşıdığı vurgulandı.