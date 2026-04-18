Sakarya merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 53 tutuklu

Yasa dışı bahis soruşturmasında Sakarya merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 71 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

Sakarya merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 53 tutuklu
soruşturması kapsamında operasyonlar sürüyor. merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda polis ekiplerince gözaltına alınan 71 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

Sakarya merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 71 şüpheliden 53'ü tutuklandı.
Operasyon, 7258 sayılı kanuna muhalefet suçuna yönelik gerçekleştirildi.
Şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını temin ettikleri ve yasa dışı para trafiğinde yer aldıkları belirlendi.
14 Nisan 2026'da Sakarya merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda toplam 71 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bankamatik kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 53 kişi tutuklandı.
YASA DIŞI PARA TRAFİĞİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7258 sayılı kanuna muhalefet suçuna yönelik yürütülen projeli çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını temin eden, kendi hesap bilgilerini para karşılığında kullandıran ve yasa dışı para trafiğinde yer aldığı belirlenen şüpheliler tespit edildi.

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

14 Nisan 2026 tarihinde Sakarya merkezli olmak üzere Düzce, İstanbul, Bursa, Antalya, Afyonkarahisar, Ordu, Adana, Trabzon, Aydın, Denizli, İzmir ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 71 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bankamatik kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 53 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya kimler sevk edildi? 510 kişi tam isim listesi
