Sakarya’da inanılmaz kaza: Kontrolden çıkan araç istinat duvarını aşıp apartmanın ikinci katına çarptı

Serdivan'da meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil istinat duvarını aşarak bir apartmanın ikinci katındaki daireye çarptı.

ASILI KALAN ARAÇ VİNÇLE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kimsenin yaralanmadığı belirlendi. Otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için bölgeye vinç getirildi. Ekiplerin çalışmasıyla araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.