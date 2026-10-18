Sakarya’da inanılmaz kaza: Kontrolden çıkan araç istinat duvarını aşıp apartmanın ikinci katına çarptı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Serdivan'da meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil istinat duvarını aşarak bir apartmanın ikinci katındaki daireye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kimsenin yaralanmadığı belirlendi. Otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için bölgeye vinç getirildi. Ekiplerin çalışmasıyla araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.