Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Victor Oshimen’in sevgilisi Stefanie Ladewig, İstanbul Eyüpsultan’da talihsiz bir olay yaşadı. Elde edilen bilgilere göre; Nijeryalı golcünün kız arkadaşı Ladewig, dün saat 15:10 sıralarında trafik kazası geçirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Ladewig İstanbul’da kaza yaptı! Sarı-kırmızılı takımın efsanesi Victor Osimhen'in hamile sevgilisi Stefanie Ladewig, İstanbul Eyüpsultan'da trafik kazası geçirdi. Stefanie Ladewig, İstanbul Eyüpsultan'da aracıyla kaza yaptı. Ladewig'in hamile olduğu öğrenildi. Ladewig, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bebeğin ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Victor Osimhen, haberi alır almaz hastaneye giderek sevgilisini yalnız bırakmadı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Trafik kazası yapan Ladewig’in hamile olduğu ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, bebeğinin de kendisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OSIMHEN HASTANEYE KOŞTU

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından olanları duyan Osimhen, apar topar hastaneye gelerek sevgilisini yalnız bırakmadı.