Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 16:58

Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Ladewig İstanbul’da kaza yaptı!

Galatasaray’ın golcüsü Victor Oshimen’in sevgilisi Stefanie Ladewig, Eyüpsultan’da otomobiliyle kazaya karıştı. Hamile olan Ladewig, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Ladewig İstanbul’da kaza yaptı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 16:58

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Victor Oshimen’in sevgilisi Stefanie Ladewig, ’da talihsiz bir olay yaşadı. Elde edilen bilgilere göre; Nijeryalı golcünün kız arkadaşı Ladewig, dün saat 15:10 sıralarında geçirdi.

HABERİN ÖZETİ

Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Ladewig İstanbul’da kaza yaptı!

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Sarı-kırmızılı takımın efsanesi Victor Osimhen'in hamile sevgilisi Stefanie Ladewig, İstanbul Eyüpsultan'da trafik kazası geçirdi.
Stefanie Ladewig, İstanbul Eyüpsultan'da aracıyla kaza yaptı.
Ladewig'in hamile olduğu öğrenildi.
Ladewig, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Bebeğin ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Victor Osimhen, haberi alır almaz hastaneye giderek sevgilisini yalnız bırakmadı.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Ladewig İstanbul’da kaza yaptı!

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Trafik kazası yapan Ladewig’in hamile olduğu ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, bebeğinin de kendisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Ladewig İstanbul’da kaza yaptı!

OSIMHEN HASTANEYE KOŞTU

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından olanları duyan Osimhen, apar topar hastaneye gelerek sevgilisini yalnız bırakmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında 3 puanın peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri
Galatasaray - Barcelona maçı sonrası UEFA Ülke Puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
ETİKETLER
#İstanbul
#Trafik Kazası
#eyüpsultan
#Victor Oshimen
#Sterfanie Ladewig
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.