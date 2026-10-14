Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Ladewig İstanbul’da kaza yaptı!

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İstanbul
Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Victor Oshimen’in sevgilisi Stefanie Ladewig, İstanbul Eyüpsultan’da talihsiz bir olay yaşadı. Elde edilen bilgilere göre; Nijeryalı golcünün kız arkadaşı Ladewig, dün saat 15:10 sıralarında trafik kazası geçirdi.
Trafik kazası yapan Ladewig’in hamile olduğu ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, bebeğinin de kendisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından olanları duyan Osimhen, apar topar hastaneye gelerek sevgilisini yalnız bırakmadı.