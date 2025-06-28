Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Sakarya'da itfaiyecilerin ölüm kalım savaşı kamerada! 'Geri gel, yanacağız'

Türkiye orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor. Risk teşkil eden 3 yangın sürerken, onların başında gelen Sakarya'dan dehşete düşüren görüntüler geldi. Taraklı ilçesinde başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınıyla mücadele zor şartlar altında devam ediyor. Son olarak alevlerin arasında kalan itfaiyeciler, adeta ölüm kalım savaşı verirken, yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 17:02

Son günlerde birçok ilde yaşanan orman yangınları vatandaşı endişelendirirken, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün başlayıp rüzgar sebebiyle Bilecik sınırına kadar yayılan orman yangınına 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri müdahalede bulunuyor.

Sakarya'da itfaiyecilerin ölüm kalım savaşı kamerada! 'Geri gel, yanacağız'


Yangının ilk anından itibaren karadan ve havadan yoğun müdahale başlatılırken, ekipler gece boyunca aralıksız çalıştı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da tekrar devreye girdi.

Sakarya'da itfaiyecilerin ölüm kalım savaşı kamerada! 'Geri gel, yanacağız'

Bölgedeki rüzgarın azalması, alevlerin yayılma hızını yavaşlattı fakat yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düştü, bu da müdahale çalışmalarını zorlaştırmaya başladı. Bölgede halen aktif alevlerle mücadele devam ediyor.

Sakarya'da itfaiyecilerin ölüm kalım savaşı kamerada! 'Geri gel, yanacağız'

Bölgede söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeciler de zor anlar yaşıyor. Alevleri söndürebilmek için canla başla çalışan itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Alevlerin arasından bağıran itfaiyecilerin, "Yanacağız. Geri gel. Haydi yandık" dediği duyuldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bilecik'te süren yangının dumanı Eskişehir'e ulaştı
Bakan Yumaklı'dan 'orman yangınları' açıklaması: 'Riskli 3 yangın sürüyor, gözaltılar var'

Sıkça Sorulan Sorular

Orman yakmanın cezası nedir?
Kasten orman yakmak fiili için kanunun 110. maddesinin dördün- cü fıkrasında on yıldan az olmamak üzere hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Bu suç için görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.
ETİKETLER
#orman yangını
#alev
#sakarya
#yangın söndürme
#bilecik
#ıtfaiye
#Taraklı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.