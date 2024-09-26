Sakarya'da kan donduran vahşet kamerada! Önce bacağına sonra kafasına sıktı

26 Eylül 2024 13:49 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 14:05

Sakarya'da Erol Korkmaz isimli vatandaş, işe gitmek için kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Kan donduran cinayet anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Sakarya​'da dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda; 36 yaşındaki Erol Korkmaz, işe gitmek için evinden çıkıp kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganın önce bacağından sonra da başından vurduğu Korkmaz, ağır yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis​ ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Korkmaz, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÖNCE SAKLANDI, SONRA VURDU

Korkmaz'ın silahlı saldırıya uğradığı dehşet dolu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, duvarın arkasına saklanan şahsın Korkmaz'ın kendisine yaklaştığı esnada bulunduğu yerden çıkarak ateş etmeye başladığı ve sonrasında olay yerinden kaçtığı görüldü. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.