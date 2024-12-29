Sakarya'da koca dehşeti! 3 ay önce evlenmişlerdi: Eşini 20 yerinden bıçakladı

29 Aralık 2024 17:23 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 17:24

Sakarya'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. 3 ay önce evlendiği eşini 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralayan koca, ekiplerce yakalandı. Cani koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya'nın Hendek​ ilçesinde gece saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bundan yaklaşık 3 ay önce evlenen ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.K. (33) ve E.K. (26) arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ 20 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., eline aldığı bıçakla eşi E.K.'yi 20 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan kadın ağır yaralandı. Cani koca olay yerinden kaçarken durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, Sakarya​ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

CANİ KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Dehşetin ardından kayıplara karışan koca, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.