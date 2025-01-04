Sakarya'da korku dolu anlar! Alevler her yeri sardı, mahalleli sokağa döküldü

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

04 Ocak 2025 07:29 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 07:56

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Binanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden mahalleli büyük bir panikle sokağa döküldü. Şans eseri 4 kişinin yaşadığı evin yangın esnasında boş olduğu öğrenildi.