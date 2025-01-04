Sakarya'da korku dolu anlar! Alevler her yeri sardı, mahalleli sokağa döküldü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Binanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden mahalleli büyük bir panikle sokağa döküldü. Şans eseri 4 kişinin yaşadığı evin yangın esnasında boş olduğu öğrenildi.
Korkutan yangınSakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu şahısların kaldığı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek adeta geceyi aydınlatan alevler ev ile çatı kısmını sardı.
MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Mahalleliyi sokağa döken yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarına Sakarya Arama Kurtma ve Yangın Timi (SAKTİM) de destek oldu. Bu esnada polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale gelirken binada da hasar oluştu.
4 yabancı uyruklu şkişinin yaşadığı evin yangın esnasında boş olduğu öğrenildi. Paniğe yol açan ve maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.