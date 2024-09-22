Sakarya'da korkunç ölüm! Kaza sonrası alev alan araçtan yanarak can verdi 

22 Eylül 2024 23:29 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 23:30

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde meydana gelen feci kazada otomobil bir anda yanmaya başladı. Alev topuna dönen otomobilin sürücüsü eşi yanarak can verdi. Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

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İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre, Sakarya-Bilecik D-650 karayolu üzerindeki Hayrettin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Pamukova girişinde yol çalışmaları nedeniyle trafik tek şeride düştü ve bölgede araç yoğunluğu oluşturdu.

KAZA SONRASI ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Bu esnada Bilecik yönüne ilerleyen 73 yaşındaki Salim Kaba’nın kullandığı 54 RA 250 plakalı araç, önünde duran 03 BB 288 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 03 BB 288 plakalı otomobil de önündeki 06 DBG 559 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası 54 RA 25 plakalı araç alev aldı.

Olay yerine ulaşan ekipler, sürücü Salim Kaba'yı ağır yaralı olarak araçtan çıkartarak hastaneye sevk etti. Sürücünün eşi Saadet Kaba (68) araçtan fırlayarak otomobilin kaputuna düştü ve yanarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan dehşet dolu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

KADIN ALEVLER İÇİDE KALDI!

Kaputun üstüne düşen kadının yandığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere bir kişinin, “Ah Salim ağabeyim, Saadet yengem" dediği duyuldu.

Kazaya ilişkin emniyet ekipleri soruşturma başlattı.