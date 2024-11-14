Sakarya'da maganda dehşet saçtı! Kurşunlar 2 kadın ve 1 çocuğa isabet etti

14 Kasım 2024 09:12 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 09:16

Maganda dehşet bitmek bilmiyor... Sakarya'da havaya rastgele havaya ateş açan maganda, 2'si kadın 1'i çocuk 3 kişinin yaralamasına sebep oldu.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otobüs terminali yakınlarında meydana olayda; yabancı uyruklu R.M.Ş.H (25) ve oğlu Y.R.A.A. (6) ile Z.T.(21) isimli kadın, havaya rastgele açan bir maganda yüzünden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

MAGANDA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde olayı gerçekleştirenin G.U.(21) olduğunu tespit etti. Şüpheli kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.