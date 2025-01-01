Sakarya'da 'noel baba' cinayeti! Korkunç görüntüler kamerada: Genç adamı böyle öldürmüş

01 Ocak 2025 15:07 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 15:42

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yılbaşı gecesinde 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği cinayet anının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 'noel baba' kostümlü kişinin saldırısı sonucu genç adamın hayatını kaybettiği görüldü.

Serdivan​ ilçesi Arabacıalanı Mahallesi üzerinde meydana gelen olayda yılbaşı gecesi iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga​ çıktı. Çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak​ ve tornavida ile birbirlerine saldıran grup arasında çıkan kavgada kan aktı. Yaşanan korkunç olayda 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

'NOEL BABA' KOSTÜMLÜ GENÇ DEHŞET SAÇTI

Öte yandan, 20 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun ‘noel baba’ kostümü giyen gence saldırdığı anlar yer aldı. Yaşanan kargaşa esnasında ‘noel baba’ kostümü giyen A.O.G.’nin iki kişiyi bıçakla yaraladı. Görüntünün devamında kavgaya karışan iki grubun birbirinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Hayatını kaybeden 20 yaşındaki Saçaklı, Adapazarı Karaköy Mahallesi Ulu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.