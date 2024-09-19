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Sakarya'da Oba Makarna Fabrikası'ndaki patlamada yeni gelişme: 6 kişi gözaltına alındı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Eylül 2024 07:21 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 07:43
Sakarya&#039;da Oba Makarna Fabrikası&#039;ndaki patlamada yeni gelişme: 6 kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

SakaryaHendek​'te geçtiğimiz pazar günü Makarna fabrikası adeta cephanelik gibi patlamıştı. Olaya ilişkin Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrıldı.

Hendek Adliyesine gelen 7 şüpheliden 6'sı hakkında savcılıktaki sorgu ve işlemlerinin ardından gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan, aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 6 zanlı emniyete götürüldü. İfadesi alınan 1 şüpheli ise salıverildi.

PATLAMADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlama​ ve ardından çıkan yangında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin yaralandığını, 2 kişinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu. Soğutma çalışmaları sırasında ise işçilerden Mesut Şimay'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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