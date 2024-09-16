Sakarya'daki patlamada namaz kılarken dehşeti yaşadı! 'Her taraf uçuşuyordu, anlatılır gibi değil'

16 Eylül 2024 13:53 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 13:57

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında büyük bir felaket yaşanmıştı. Korkunç bir patlama meydana gelmiş, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 işçi ise yaralanmıştı. Faciadan şans eseri kurtulan yaralılar, dehşet anlarını anlattı. Patlama sırasında namaz kıldığını belirten Fatma Kanmaz, "Cam koptu ve üzerime düştü. O anda ben tektim, her taraf uçuşuyordu. Anlatılır gibi değildi" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Sakarya'da patlama: Çok sayıda işçi yaralandı, bir kişinin cansın bedenine ulaşıldı! Oba Makarna fabrikasında yangın çıktı

Son dakika | Sakarya'da patlama: Çok sayıda işçi yaralandı, bir kişinin cansın bedenine ulaşıldı! Oba Makarna fabrikasında yangın çıktı

Dün Sakarya​'da büyük bir felaket meydana geldi. Anadolu Otoyolu Hendek​ gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren makarna fabrikasındaki yem silolarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama​ meydana geldi. Patlamanın ardından yangın​ çıktı.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre soğutma çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan açıklamada 30 kişinin yaralı olduğu yaralılardan 6 kişinin durumunun ağır, 2 kişinin de entübe edildiği belirtildi.



Yaralı işçilerin hastanelerdeki tedavileri ise sürüyor. Hendek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ahmet Dedecan ile Fatma Kanmaz, yaşanan korku dolu anları anlattı.

"BİZİ MASANIN ALTINA FIRLATTI"

Bölümde tek çalıştığı sırada olayın meydana geldiğini söyleyen Ahmet Dedecan, "Bir anda ateş geldi. Arkamızda bir ateş oldu. Arkası komple açıldı. Ateşin basıncı diye tahmin ediyorum, bizi masanın altına fırlattı.

Kendi imkanlarımızla aşağıya inmeye çalıştık. Bayağı zorlandık ama Allah’a şükürler olsun iyiyiz. Durumu kötü olan çok arkadaş var sanırım. Allah acil ifalar versin" dedi.

"NAMAZ KILIYORDUM, ANLATILIR GİBİ DEĞİLDİ"

Fatma Kanmaz ise "Ben namaz kılıyordum. Cam koptu ve üzerime düştü. O anda ben tektim, her taraf uçuşuyordu. Dışarıya çıktım. Çatılar aşağıya düşmüş, arkadaşlar yaralıydı. Anlatılır gibi değildi" diye konuştu.